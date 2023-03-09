ووصف كوليبا - حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، اليوم /الخميس/ - الضربات التي استمرت قرابة سبع ساعات وأودت بحياة ستة أشخاص على الأقل بأنها "مجرد همجية روسية"، وذلك في تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".



وأكد كوليبا أنه سيأتي اليوم الذي تتم فيه محاسبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورفاقه أمام محكمة خاصة.