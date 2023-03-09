اليوم السابع
Ads
الخميس، 09 مارس 2023 06:48 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

وزير الطاقة الجزائرى يبحث مع "إينى" والمفوضية الأوروبية فرص الاستثمار لزيادة إنتاج الغاز

الخميس، 09 مارس 2023 06:00 ص
وزير الطاقة الجزائرى يبحث مع "إينى" والمفوضية الأوروبية فرص الاستثمار لزيادة إنتاج الغاز رئيس شركة "إينى" الإيطالية كلاوديو ديسكالزى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بحث وزير الطاقة والمناجم الجزائري، محمد عرقاب، مع رئيس شركة "إيني" الإيطالية، كلاوديو ديسكالزى، وكذلك المديرة العامة للطاقة في المفوضية الأوروبية، ديتي جول يورجنسن، فرص الاستثمار في مجال زيادة حجم إنتاج الغاز الطبيعي.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير الجزائري في النسخة ال41 من مؤتمر الطاقة "سيرا ويك 2023 "، والذي يجمع قادة صناعة الطاقة في العالم، وانطلق منذ الإثنين الماضي، ويستمر حتى 10 مارس الجاري بمدينة هيوستن بولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضحت وزارة الطاقة الجزائرية - في بيان - أن المحادثات مع رئيس "إيني" تركزت على المشاريع الجارية بين "سوناطراك" الجزائرية للنفط والغاز، و"إيني" الإيطالية في مجال المحروقات، وفرص الاستثمار في مجال زيادة حجم إنتاج الغاز الطبيعي، وكذلك في مجال الربط الكهربائي مع أوروبا مرورا بإيطاليا، بالإضافة إلى بحث فرص تعاون أخرى في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة.

وبحسب البيان، تطرقت المحادثات بين وزير الطاقة الجزائري و المديرة العامة للطاقة في المفوضية الأوروبية، إلى حالة علاقة التعاون بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة والطاقات المتجددة، وكذلك فرص الاستثمار، لاسيما في مجال المحروقات، الربط الكهربائي والغازي مع أوروبا، وكذلك تعزيز التعاون لتقليل الانبعاثات الضارة، وتطوير الهيدروجين وتصديره.


الجزائر

اخبار الجزائر

اينى

ايطاليا

محمد عرقاب

كلاوديو ديسكالزى



الموضوعات المتعلقة

حكومة الجزائر تدرس مشروع قانون حول تجريم عرقلة الاستثمار

الأربعاء، 08 مارس 2023 04:00 ص

خارجية أمريكا: شراكتنا مع الجزائر في مكافحة الإرهاب لدعم السلم بالمنطقة

الثلاثاء، 07 مارس 2023 05:00 ص

تبون يمنح وسام الاستحقاق لأفراد بعثة الجزائر المشاركين بعمليات الإغاثة بتركيا وسوريا

الأحد، 05 مارس 2023 11:00 م

الجزائر والبرتغال تؤكدان تمسكهما بالعمل المتعدد الأطراف لتسوية النزاعات الدولية

الجمعة، 03 مارس 2023 09:13 ص

الجزائر وأذربيجان تبحثان تعزيز آفاق تعزيز العلاقات الثنائية

الجمعة، 03 مارس 2023 02:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة