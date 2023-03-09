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وزير الخارجية يستقبل نظيره الأرمينى فى مقر وزارة الخارجية بماسبيرو.. صور

الخميس، 09 مارس 2023 10:42 ص
وزير الخارجية يستقبل نظيره الأرمينى فى مقر وزارة الخارجية بماسبيرو.. صور جانب من اللقاء
كتب: أحمد جمعة

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استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الخميس، وزير خارجية أرمينيا "آرارات ميرزويان" بمقر وزارة الخارجية بماسبيرو، بحسب ما أكده المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد عبر حسابه الرسمي على "تويتر".

 

أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية أن اللقاء تطرق إلى العلاقات التاريخية ممتدة تجمع بين البلدين، وتعاون ثنائى فى مجالات عديدة لصالح الشعبين المصرى والأرمينى.

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وزير الخارجية يستقبل نظيره الأرميني في مقر الوزارة

 

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وزير الخارجية يستقبل نظيره الأرميني في مقر الوزارة

 


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