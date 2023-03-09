وزيرا التنمية المحلية والبيئة يفتتحان جناح "أيادى مصر" بمعرض القاهرة الدولى

كتب على عبد الرحمن

افتتح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، جناح منصة "أيادى مصر" التابعة لوزارة التنمية المحلية والمقام بمعرض القاهرة الدولى فى دورته الـ(56) فى مركز القاهرة الدولى بمدينة نصر خلال الفترة من 9 حتى 18 مارس الجارى.

ويتضمن جناح منصة " أيادى مصر " عدد من الأجنحة لكل محافظات الجمهورية (الـ 27 محافظة) بشكل مجانى لعرض المنتجات اليدوية والتراثية والحرفية التى تتميز بها المحافظات، بما يساهم فى زيادة فرص التسويق لصغار المنتجين من المحافظات.

وشارك فى الافتتاح كل من اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد واللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية والدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم واللواء خالد شعيب محافظ مطروح واللواء أشرف عطية محافظ أسوان واللواء أشرف الداودى محافظ قنا واللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس ومحمد موسى نائب محافظ المنوفية وعدد من السفراء بينهم سفير ارمينيا ومى عسل رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.

وتفقد اللواء هشام آمنة والدكتورة ياسمين فؤاد والسادة المحافظين أجنحة منصة " أيادى مصر" بالمعرض ومختلف المحافظات والذى يحتوى على المنتجات الحرفية واليدوية والتراثية التى تتميز بها المحافظات ومن بينها الخيامية والخزف والخشب والفركا والفخار والشمع والنحاس والمكرمية والصدف والسجاد والفخار والتلى والزجاج وغيرها من المنتجات.

كما التقى وزير التنمية المحلية ووزيرة البيئة والمحافظين مع العارضين والزائرين واستمعوا إلى آرائهم، وأشادوا بمستوى المنتجات المعروضة وأسعارها وجودتها.

ومن جانبه، قال اللواء هشام آمنة، إن مباردة "أيادى مصر" هى المنصة الالكترونية أطلقتها وزارة التنمية المحلية فى يوم المرأة المصرية فى مارس 2021 بهدف التسويق الالكترونى للمنتجات اليدوية والتراثية وذلك بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمى وبالتعاون مع شركة إي-أسواق مصر، وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن هذا المشروع يأتى فى إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمى بهدف تمكين الفئات المهمشة وتقديم الدعم فى خلق فرص عمل وتوظيف الشباب والتى تؤدى جميعها إلى التنمية فى الريف ودعم المجتمعات المحلية وخاصة فئات الشباب والمرأة فى تسويق منتجاتهم ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وقال اللواء هشام آمنة إنه أجنحة " أيادى مصر " تشهد تخفيضات كبيرة للمنتجات المعروضة بمناسبة عيد الأم ويوم المرأة المصرية، مشيراً إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتمكين الاقتصادى للأسر فى كافة القرى والمدن بمختلف محافظات الجمهورية بما يساهم فى توفير فرص عمل وفتح أسواق جديدة وفرص تسويقية للمنتجات المصرية فى كافة المعارض الداخلية والخارجية.

وأكد وزير التنمية المحلية على دعم الوزارة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر عبر برنامج مشروعك وصندوق التنمية المحلية بما يساهم فى تحسين مستوى معيشة الاسر عبر دخل شهرى ثابت، حيث تم توفير قروض ميسرة من صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة وبلغ إجمالى عدد المشروعات التى تم تمويلها خلال الفترة الماضية 27 ألف مشروع بتكلفة قدرها 200 مليون جنيه، كما تم توفير قروض ميسرة من برنامج " مشروعك " حيث بلغ إجمالى عدد المشروعات التى تم تمويلها 202 ألف مشروع بتكلفة قدرها 26 مليار جنيه حققت حوالى 1,5 مليون فرصة عمل.

وأوضح " آمنة" أن منصة أيادى مصر تهدف إلى تسويق مشاريع الحرف اليدوية للمرأة المصرية ووتشجيع السيدات والشباب على استخدام التكنولوجيا لبيع منتجاتهم اليدوية والتراثية.

كما وجه وزير التنمية المحلية باستمرار التوسع فى المعارض الداخلية فى المحافظات لاشراك أكبر عدد من العارضين والمنتجين من مختلف المحافظات بما يساهم فى زيادة فرص العمل وتحقيق أكبر استفادة للمنتجين والعارضين.