وزارة الحج السعودية تتيح تصاريح عمرة رمضان عبر تطبيق "نُسُك"

إيمان حنا

أعلنت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، إتاحة تصاريح عُمرة شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ، عبر تطبيق " نُسُك"( NUSUK)، للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة وللمعتمرين القادمين من خارج المملكة. وفق بيان للوزارة .

وأوضحت الوزارة، أن المعتمرين من الداخل والخارج بإمكانهم الاطلاع على مواعيد العمرة المتاحة في رمضان حسب الطاقة الاستيعابية، عبر تطبيق "نُسُك"( NUSUK) الذي يمكن تحميله بسهولة من خلال متجر Apple Store أو Google Play، ومن ثم اختيار ما يناسبهم واستخراج التصريح. مؤكدة أن التصريح للقادمين من الخارج يتطلب وجود تأشيرة فعالة وقت إنشاء الحجز.

ونوهت الوزرة وحرصًا على سلامة المعتمرين؛ بأن المواطنين والمقيمين بإمكانهم أيضًا استخراج التصاريح عبر تطبيق "توكلنا"، على أن تكون حالة المتقدم الصحية في جميع الأحوال غير مصاب بعدوى نشطة من فيروس كورونا (كوفيد-19) وغير مخالطٍ لمصاب.

وحثَّت الوزارة الراغبين في تأدية العمرة في رمضان على المبادرة باستخراج التصاريح والالتزام بالموعد المحدد فيه؛ إسهامًا في توزيع الطاقة الاستيعابية وتقليص الازدحام في الشهر المبارك، مشيرةً إلى أنه يمكن للمستفيد أداء مناسك العمرة مرة واحدة في شهر رمضان المبارك.

وتأتي هذه التسهيلات انطلاقًا من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الدائم على راحة وسلامة زوار بيت الله الحرام، واهتمامها بانتظام أداء العمرة وإتاحتها لأكبر عدد من المسلمين.