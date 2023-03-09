اليوم السابع
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هيئة الدواء تكشف عن 4 رسائل هامة لمرضى السكر

الخميس، 09 مارس 2023 09:00 ص
هيئة الدواء تكشف عن 4 رسائل هامة لمرضى السكر مرضى السكر
كتب وليد عبد السلام

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قدمت هيئة الدواء المصرية سلسلة من النصائح لمرضى السكر وذلك لحمايته من أى مضاعفات، حيث تضمنت هذه النصائح:
1- إذا كنت من مستخدمي الإنسولين، احرص على تبديل مكان حقن الإنسولين بشكل دوري.​
 
2- احرص على الالتزام بالنظام الغذائي وجرعات الدواء التي يصفها لك الطبيب.​
 
3- قم بقياس مستويات السكر بالدم بشكل دوري.​
 
4- احرص على ممارسة نشاط رياضي بما يتناسب مع حالتك الصحية وتجنب التدخين.​
 
 
أعلنت هيئة الدواء المصرية عن دليلها الخاص بالتعامل مع مرض الإكزيما، وقالت الهيئة إن الإكزيما مرض جلدى ناتج عن التهاب الجلد، وحساسية الجلد المرتفعة، التى ترجع فى أغلب الأحيان إلى أسباب وراثية.
 
وكانت هيئة الدواء كشفت عن حزمة من النصائح للتعامل مع الإكزيما والتى تضمنت:
 
1- استشارة الصيدلي حول بعض المرطبات غير الوصفية
مثل البانثينول، للحفاظ على رطوبة الجلد.
2- الرجوع إلى الطبيب أو الصيدلي لاستخدام مضادات
الهيستامين لتقليل الحكة الشديدة للجلد.
3- البعد عن الملابس التي تثير الجلد، مثل: الملابس الصوفية والملابس التي تحتوي
على مواد صناعية
4- لابد من المحافظة على رطوبة الجلد باستخدام المرطبات المناسبة، والبعد عن أنواع الصابون والمواد الكيميائية التي تثير الجلد وتهيجه.
5- تجنب التغيرات الحادة في درجات الحرارة أو الرطوبة.
6- تجنب التعرق المفرط أو التدفئة المفرطة.
7- تخفيف الضغط النفسي والتوتر.
8- الوعي والانتباه نواع الأطعمة التي تسبب ظهور الإكزيما ثم الحرص على تجنبه.
 
 
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هيئة الدواء

السكر

مريض السكر

الانسولين

النظام الغذائى لمريض السكر



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