نصاب بدرجة موظف.. كيف استولى محتال الشروق على أموال المواطنين؟

كتب أحمد حسني

استمعت نيابة الشروق وبدر، لأقوال متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين في مدينة الشروق، وكانت النيابة قد أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

المتهم اعترف بالفعل بجريمته واحتياله على المواطنين، عن طريق انتحال صفة موظفين حكوميين، وقدرته على إنجاز الأعمال الشخصية للمواطنين مقابل مبالغ مالية متفاوتة، إلا أن المواطنين اكتشفوا عدم قدرته على إنجاز مهامهم بالرغم من تحصله على الأموال، فأبلغوا جهات التحقيق بالوقائع.

ونجحت الداخلية في ضبط شخص بالقاهرة لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول "له معلومات جنائية ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى عدد من القضايا" – مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق)، بانتحاله العديد من الصفات كونه موظف بجهات حكومية واستغلالها فى النصب والاحتيال على المواطنين بزعم إنهاء أعمالهم ومصالحهم الشخصية لدى الجهات الحكومية والخاصة بالبلاد "على خلاف الحقيقة" بقصد الاستيلاء على أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع (الأمن العام – مديرية أمن القاهرة) أمكن ضبطه وعثر بحوزته على (عدد "2" هاتف محمول بفحصهما فنياً تبين احتوائهما على دلائل تؤكد على نشاطه الإجرامى) بمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه .