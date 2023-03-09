اليوم السابع
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نائب محافظ المنيا يستقبل وفد مركز المعلومات بمجلس الوزراء لتعزيز سبل التعاون

الخميس، 09 مارس 2023 04:30 م
نائب محافظ المنيا يستقبل وفد مركز المعلومات بمجلس الوزراء لتعزيز سبل التعاون جانب من اللقاء
المنيا-حسن عبد الغفار

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استقبل الدكتور محمد أبوزيد نائب محافظ المنيا، بمكتبه اليوم الخميس، وفد مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء، لبحث أوجه تعزيز التعاون المثمر والبناء بين المحافظة ومركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
 
ضم الوفد دكتور فايز رزق الله مسؤول مراكز المعلومات لإقليم شمال ووسط وجنوب الصعيد والدكتور جمعة عبد العليم المشرف على الرصد الميداني بالمحافظات، والمهندس محمد لطفي مسؤول التحول الرقمي والنظم بمركز معلومات مجلس الوزراء، وبحضور الدكتور رضا فاروق مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمحافظة.
 
وأشاد نائب المحافظ بدور مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في اتاحة معلومات واقعية يمكن الاعتماد عليها، والاسترشاد بها في عمليات اتخاذ القرار، ووضع السياسات، وتخطيط ومتابعة كفاءة الأداء وكذلك نشر ثقافة مجتمعية تدعم عمليات استطلاع الرأى، وتحفز على المشاركة الجماهيرية.
 
وأكد نائب المحافظ أن المحافظة حريصة بشكل مستمر على رفع كفاءة العنصر البشري وقدرات العاملين بها وإعداد وتأهيل الكوادر البشرية اللازمة في المجالات المختلفة من خلال تقديم سلسلة من الدورات التدريبية المختلفة والمتخصصة، وذلك في ضوء التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
 
ولفت إلى أهمية الاستفادة من منظومة التحول الرقمي، كونها تُعد أحد أهم محاور تطوير الخدمات الحكومية، وتأتى ضمن مساعي الدولة للإصلاح الإداري وتحسين الاداء، ورفع جودة الخدمات التي تقدمها للجمهور.

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