ميناء دمياط يستقبل 8 سفن متنوعة خلال 24 ساعة

أصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 8 سفن، بينما غادرت 12 سفينة، كما وصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 27 سفينة، منها السفينة ( SABAEK )، والتى ترفع علم بنما ويبلغ طولها 250 م وعرضها 44 م القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ100 ألف طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية، يأتي ذلك فى إطار جهود الدولة وتأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 21784 طنا تشمل : 13550 طن يوريا و 198 طن بصل و3426 طن أسمنت و4610 أطنان بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 19711 طنا تشمل : 4400 طن قمح و300 طن مولاس و328 طن تفاح و1717 طن خشب زان و484 طن ابلاكاش و6185 طن حديد و2296 طن خردة و3960 طن زيت طعام .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1688 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 136 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2458 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 48383 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 137068 طنًا .

كما غادر بارج نهري ( قاطر ومقطور ) بعد أن قام بتفريغ حمولة إجمالية 487 طن أسمنت قادمة من المنيا، وعدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2278 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وطنطا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5078 شاحنة.