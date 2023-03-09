موجز الاقتصاد: 13.4 مليار جنيه تمويلات وفرتها شركات التمويل العقارى خلال 2022

كتب أحمد حسن

نشر موقع اليوم السابع اليوم الخميس 9-3-2023 مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن بينها 13.4 مليار جنيه تمويلات وفرتها شركات التمويل العقاري خلال 2022 بنسبة نمو 65.4%، و طارق الملا يبحث مع الرئيس التنفيذى لشيفرون العالمية دعم جهود تنمية الثروات البترولية

13.4 مليار جنيه تمويلات وفرتها شركات التمويل العقاري خلال 2022 بنسبة نمو 65.4%

قال الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن شركات التمويل العقاري منحت تمويلات بقيمة 13.4 مليار جنيه لعملائها خلال عام 2022 مقارنة بـ8.1 مليار جنيه تمويلات ممنوحة خلال الفترة المثيلة من عام 2021 بمعدل نمو بلغ 65.4%، وبلغت قيمة عقود التأجير التمويلي 87.9 مليار جنيه خلال عام 2022 مقارنة بـ79.8 مليار جنيه خلال عام 2021 بمعدل ارتفاع بلغ 10.2%، وبلغت قيمة الأوراق المخصمة 30.9 مليار جنيه خلال عام 2022 مقارنة بـ20.5 مليار جنيه خلال عام 2021 محققة معدل نمو بلغ 50.7%.

وزيرا التخطيط والإسكان يناقشان الخطة الاستثمارية لوزارة الإسكان للعام المالى 23-2024

اجتمعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية –عبر الفيديو كونفرانس-، وذلك لمناقشة الخطة الاستثمارية لوزارة الإسكان للعام المالي 23-2024.

طارق الملا يبحث مع الرئيس التنفيذى لشيفرون العالمية دعم جهود تنمية الثروات البترولية

لى هامش مشاركته في مؤتمر سيراويك الدولى للطاقة بمدينة هيوستن الأمريكية، التقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع مايك ويرث رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة شيفرون العالمية، حيث تم بحث سبل دعم وزيادة التعاون المشترك بين الجانبين،

التمثيل التجارى يرتب زيارة شركات هندية لمصر لبحث فرص الاستثمار

قام التمثيل التجاري بالترتيب لزيارة وفد شركة "شيريبال لمواد التغليف" إحدى شركات مجموعة "شيريبال جروب الهندية"، وقد قام التمثيل التجاري بإعداد جدول زيارات للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وذلك بمقر الهيئة الرئيسي بالسخنة

رانيا المشاط تلتقى رئيس البنك الآسيوى للاستثمار ومدير صندوق قطر للتنمية

اختتمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مشاركاتها واجتماعاتها خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموًا المنعقد بالعاصمة القطرية الدوحة

وزير الإسكان يُقرر إزالة تعديات ومخالفات بناء ببرج العرب وبني سويف الجديدتين

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية 4 قرارات لإزالة مخالفات البناء والتعديات بقطع أراضٍ بمناطق مختلفة تحت ولاية جهازي تنمية (مدينة برج العرب الجديدة – مدينة بني سويف الجديدة).

مصر تستضيف مؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمشاركة بين القطاعين العام والخاص

تستضيف وزارة المالية الدورة الثالثة لمؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمشاركة بين القطاعين العام والخاص «PPP MENA Forum»، يومي 19 و20 مارس الحالي برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ولفيف من الوزراء.