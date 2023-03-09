ممر شرفى وطبول.. طلاب وهيئة تدريس بكفر الشيخ يودعون مديرى مدرسة أحيلا للمعاش

كفر الشيخ - محمد سليمان

ودع تلاميذ مدرسة أبو غنيمة الإعدادية التابعة لإدارة سيدي سالم التعليمية في محافظة كفر الشيخ، بالطبول وبممر شرفي، مديري المدرسة بعد إحالتهما للتقاعد، تحت شعار "يوم الوفاء".

جاء ذلك في حضور مسئولي إدارة المتابعة بمديرية التربية والتعليم في كفر الشيخ محمد أبوالسيد، وحمدى محليس، مدير مدرسة أبو غنيمة الإعدادية، ومديري مدارس قرية أبوغنيمة.

كما أقامت المدرسة احتفالية بالمديرين، في حضور أهالي قرية ابو غنيمة، وعدد من الاسرة، وهيئة التدريس والطلاب بالمدرسة.

قال مصطفى السلاموني، الأخصائي الاجتماعي بالمدرسة، أن أعضاء هيئة التدريس، والطلاب نظموا ممر شرفي، للمديرين ، كما قاد أحمد عبد الحي أبوكيلة، معلم التربية فريق كشافة قرية أبوغنيمة والمدرسة بتنظيم الفريق الكشفي في وداع مديري المدرسة إبراهيم الناعم، وآيات الشندويلي بعدما أحيلا للتقاعد.

وأضاف السلاموني، شهد احتفال وداع مديري المدرسة دخول آيات الشندويلي مديرة المدرسة المحالة للتقاعد في نوبة بكاء بعدما فوجئت بالتكريم دون علمها بعد إصرار من زملائها أعضاء هيئة التدريس على الحضور، نظرًا لرفضها سابقًا حضور أي تكريم خاص بها لوفاة زوجها السعيد مرعي، مدير مدرسة قرية الملاحة الثانوية التابعة لإدارة سيدي سالم التعليمية.



اثناء المرور من الممر الشرفي



الحضور في الاحتفالية



المديران المحالان على المعاش



الممر الشرفي للمديرين



بالطبول وداع مديري مدرسة



شهادات التكريم



شهادة تقدير لمدير مدرسة



شهادة تكريم لمديرية المدرسة



طلاب يودعون مديري مدرسة بالطبول



مديرية المدرسة التي تم تكريمها



هيئة التد ريس المنفذة للتكريم