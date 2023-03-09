ممر شرفى من المعلمين والطلاب لمدرس بعد بلوغه سن المعاش بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

نظم الطلاب والمعلمين بمدرسة الحامولي الثانوية العامة ، التابعة لإدارة يوسف الصديق التعليمية بمحافظة الفيوم، ممر شرفي للمعلم مهدي كمال معوض مدرس أول مادة الكيمياء لبلوغه سن المعاش.

واصطف الطلاب والمعلمون بالممر، في مشهد مبهج يتسابقون على تقبيل رأسه المعلم، اعترافا منهم بفضله خلال سنوات عمره التى قضاها بين الطلاب.

وقال الطلاب بالمدرسة، إن موقفهم اليوم جاء لرد الجميل لهذا المعلم، الذي يمثل لهم الأب في المدرسة، حيث يلجأون إليه لحل مشكلاتهم، ويهتم بأمورهم الأسرية، ويساعد من يحتاج منهم إلى مساعدته، ويقدم لهم النصائح والدعم الدائم، ويطالبهم بالاجتهاد، ويصر علي أن ينادي كلا منهم بلقبه فمنهم من يلقبه بالمهندس، ومنهم من يلقبه بالطبيب، ومنهم من يلقبه بالإعلامي تيمنا منه بأن اللقب سيصبح حقيقة وبالفعل كثيرين من طلابه أصبحوا أطباء ومهندسين وإعلاميين.

كما أكد المعلمون الذين نظموا الممر الشرفي لمعلم الكيمياء، أنه من بينهم من كان من تلاميذه، وأنهم تعلموا كثيرا من أسلوبه الودود مع الطلاب وتقربه منهم، ومحاولته إيصال المعلومة لهم بشكل بسيط، كما أنه عمل علي تطوير نفسه خلال سنوات عمله وفقا لتحديث المناهج وأساليب الامتحانات.

ومن جانبه، قال مهدى كمال معوض، إنه يتقدم بخالص الشكر لكل زملاءه وطلابه بمدرسة الحامولي الثانوية لما قدموه من حفاوة، وفوجئ ببعضهم يقبلون رأسه، وهو يشعر اليوم بكل السعادة أنه أدى رسالته ويتمنى أن يرد الفضل لزملاءه لما غمروه به من الحب اليوم.