مطار مرسى علم يستقبل 10 رحلات من إيطاليا والتشيك وألمانيا وايطاليا وسويسرا

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى ، على مدار ساعات اليوم الخميس 10 رحلات طيران دولية، تصل من عدة دولة أوربية مختلفة، وتقل على متنها قرابة 1500 راكب، حيث يتم تسهيل اجراءات الوصول لهم ونقلهم للفنادق للاستمتاع باجازاتهم بشواطئ البحر الأحمر.

وتبين من جداول وصول الرحلات اليوم، أن المطار يستقبل ضمن رحلات اليوم رحلة من هولندا، رحلتين من سويسرا، و3 رحلات من المطارات الالمانية المختلفة، ورحلتين من ايطاليا، ورحلة من التشيك، ورحلة داخلية.

وكشفت جداول رحلات الطيران الوافدة خلال الأسبوع لمطار مرسى علم الدولى، وصول 99 رحلة خلال الاسبوع، و أكثر الجنسيات وصولا خلال الأسبوع، الجنسيات البولندية ثم التشيكية والألمانية والإيطالية، حيث يتم تسهيل اجراءات الوصول للسياح بمجرد وصولهم إلى أرض الفندق حتى نقلهم للفنادق للاستمتاع بإجازاتهم بشواطئ البحر الأحمر.

كان استقبل مطار مرسى علم الدولى، امس الأربعاء 8 رحلات طيران دولية، وصلت من عدة دولة أوربية مختلفة، واقلت على متنها قرابة 2000 راكب، حيث تم تسهيل اجراءات الوصول لهم ونقلهم للفنادق للاستمتاع باجازاتهم بشواطئ البحر الأحمر.