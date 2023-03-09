مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين إثر تصادم سيارتين بطريق الواحات الصحراوى

كتب عبد الرحمن سيد

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 2 آخرين في حادث تصادم سيارتين ملاكي بطريق الواحات الصحراوى ، وتم نقل المتوفين و المصابين الى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل.

تلقت غرفة عمليات النجدة ، بلاغا بوقوع حادث تصادم ووجود متوفين ومصابين بطريق الواحات بمحافظة الجيزة ، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف.

بالفحص تبين اصطدام سيارتين ملاكي نتج عن الحادث مصرع كلا من "أشرف.ع.ش" 18 سنة، "محمد.س.ا"20 سنة، شاب في منتصف العقد الثاني مجهول الهوية، بينما أصيب "محمد.ف.ب" 43 سنة مصاب في الرأس والكتف الأيسر وشاب 17 سنة مجهول الهوية، جري نقل جثامين المتوفين إلي ثلاجة مستشفي الشيخ زايد التخصصي تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم نقل المصابين إلي ذات المستشفي لتلقي العلاج اللازم.