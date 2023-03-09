اليوم السابع
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مصرع طفل مجهول الهوية صدمته سيارة فى الوراق

الخميس، 09 مارس 2023 12:59 م
مصرع طفل مجهول الهوية صدمته سيارة فى الوراق حادث سير _ ارشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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لقى طفل مصرعه نتيجة اصطدام سيارة به في الوراق بالجيزة، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى المركزي، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.
 
ورد بلاغ لغرفة النجدة بالجيزة يفيد مصرع طفل في حادث مروري بشارع القومية العربية بالوراق  انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة ، وتبين أن طفلا يبلغ من العمر ما يقرب من 10 سنوات مجهول الهوية، صدمته سيارة مما أسفر عن مصرعه في الحال. 
 
تم نقل الجثة إلى مستشفى الوراق المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 
 

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