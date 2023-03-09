اليوم السابع
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الخميس، 09 مارس 2023 11:55 م
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مصرع شخص وإصابة 2 آخرين بحادث انقلاب سيارة ملاكي في طريق القاهرة الإسكندرية بطوخ

الخميس، 09 مارس 2023 11:36 م
مصرع شخص وإصابة 2 آخرين بحادث انقلاب سيارة ملاكي في طريق القاهرة الإسكندرية بطوخ جثة - أرشيفية
القليوبية - إبراهيم سالم

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تمكنت أجهزة المرور بالقليوبية، من إعادة الحركة المرورية لطبيعتها بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، عقب رفع آثار حادث تصادم بنطاق دائرة مركز شرطة طوخ، وأسفر عن مصرع وإصابة 3 أشخاص، حيث صرحت جهات التحقيق بدفن ضحية الحادث والاستعلام عن حالة المصابين.
 
وكان شخص لقي مصرعه وأصيب 2 آخرين في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق القاهرة إسكندرية الزراعي، وجرى نقلهم جميعا لمستشفى قها لاتخاذ اللازم وحررت الأجهزة الأمنية محضرا بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق وأمرت بندب المهندس الفني لفحص الحادث وتحديد أسبابه وملابساته. 
 
وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من الإدارة العامة للمرور بالقليوبية بانقلاب سيارة ملاكي بطريق مصر إسكندرية الزراعي اتجاه القاهرة بدائرة مركز طوخ، وانتقلت الأجهزة الأمنية، وتم الدفع بسيارتي إسعاف، وتبين من الفحص والتحري انقلاب سيارة ملاكي وأسفر الحادث عن وفاة شخص وإصابة 2 آخرين.
 
ومن جانبها دفعت الأجهزة التنفيذية بالقليوبية بمعداتها بالتنسيق مع رجال مرور القليوبية ورفع آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية وعودتها لطبيعتها.
 
 

 


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