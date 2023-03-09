اليوم السابع
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الخميس، 09 مارس 2023 05:51 م
أكرم القصاص
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مشاركة 9800 طالب وطالبة بالقوافل التعليمية والتنويرية المجانية بالوادى الجديد

الخميس، 09 مارس 2023 04:45 م
مشاركة 9800 طالب وطالبة بالقوافل التعليمية والتنويرية المجانية بالوادى الجديد القوافل التعليمية
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالوادى الجديد اليوم الخميس عن استكمال فعاليات المحطة الــ 14 من مشروع القوافل التعليمية والتنويرية لطلاب الشهادة العامة بالمرحلتين الثانوية والإعدادية بمحافظة الوادى الجديد، تحت شعار " الجمهورية الجديدة.. العلم والعمل"، والذى تنفذه الوزارة للعام العاشر على التوالى، بالتعاون مع وزارتى " التربية والتعليم والتعليم الفنى، التنمية المحلية، وحدة تصدوا معنا "، فى 16 محافظة، وذلك ضمن خُطتها فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة للعام الدراسى 2022_2023، والمحافظات الحدودية وصعيد مصر، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

 

وقال بهاء شوقى مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، فى بيان له، أنه شارك ضمن الفعاليات على مدار يومين 9800 طالبًا وطالبة من طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية بجانب مشاركة طلاب الفرقتين الأولى والثانية من طلاب الثانوية، ذلك داخل القاعات المخصصة ( على حريف، ديوان عام مديرية التربية والتعليم، ومدرسة نجيب محفوظ، مدرسه الثانويه الفنيه بنات )، وسط إقبال كثيف من الطلاب لحضور الفعاليات من خلال منصّة الفيديو ZOOM داخل 27 مدرسة فى نطاق المحافظة.

 

وأضاف شوقى، أن اليوم الثانى تضمن استكمال فعاليات القافلة التنويرية بعنوان:" البرنامج القومى لمواجهة الشائعات "تصدوا معنا"، وتسليط الضوء عن التحديات التى تواجه الدولة المصرية ومفهوم الشائعات وكيفية التمييز بينها وبين الحقائق والأخبار الصحيحة وتصنيف الشائعات وبيان تأثيرها على الفرد والمجتمع، نظرًا لتناول منصات التواصل الاجتماعى حيزًا واسعًا فى نشر الشائعات من خلال تناقل كثير من الأفراد للأخبار والمعلومات دون تأكدهم من صحة مصدرها ومصداقيتها.

 


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