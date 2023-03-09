مسجل خطر يكشف كواليس اتجاره بالحشيش والآيس في المعصرة.. وقرار من النيابة

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف مسجل خطر تم القبض عليه في المعصرة، أمام رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، بالاتجار بالمواد المخدرة، وذكر أنه كان يستعد لترويج كمية من الحشيش والايس المخدر بين عملائه، كما اعترف بحيازة بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لاستخدامها في الدفاع عن نفسه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وأحيل إلى النيابة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة، تفيد تورط مسجل خطر في الاتجار بالمواد المخدرة بمنطقة المعصرة.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وضبط بحوزته بندقية خرطوش وطلقات لذات العيار - كمية من جوهر الحشيش المخدر - كمية من مادة الآيس المخدرة - هاتف محمول - مبلغ مالى).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح النارى لحماية نشاطه الإجرامى والهاتف للتواصل مع عملائه والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى، وتحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.