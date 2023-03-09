اليوم السابع
Ads
الخميس، 09 مارس 2023 01:23 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مسجل خطر يكشف كواليس اتجاره بالحشيش والآيس في المعصرة.. وقرار من النيابة

الخميس، 09 مارس 2023 01:00 ص
مسجل خطر يكشف كواليس اتجاره بالحشيش والآيس في المعصرة.. وقرار من النيابة قوة أمنية- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اعترف مسجل خطر تم القبض عليه في المعصرة، أمام رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، بالاتجار بالمواد المخدرة، وذكر أنه كان يستعد لترويج كمية من الحشيش والايس المخدر بين عملائه، كما اعترف بحيازة بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لاستخدامها في الدفاع عن نفسه.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وأحيل إلى النيابة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة، تفيد تورط مسجل خطر في الاتجار بالمواد المخدرة بمنطقة المعصرة.
 
عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة  تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وضبط بحوزته بندقية خرطوش وطلقات لذات العيار - كمية من جوهر الحشيش المخدر - كمية من مادة الآيس المخدرة - هاتف محمول - مبلغ مالى).
 
وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح النارى لحماية نشاطه الإجرامى والهاتف للتواصل مع عملائه والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى، وتحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

مكافحة المخدرات

مخدر الحشيش

مخدر الآيس

المعصرة

امن القاهرة

الحشيش



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة