مركز تحديث الصناعة يوقع بروتوكول تعاون مع كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان

كتب إسلام سعيد

في إطار اهتمام مركز تحديث الصناعة بربط الصناعة بالأكاديميا واستغلال البحث العلمي في حل الأزمات التي تواجه مختلف القطاعات الصناعية، وقعت المدير التنفيذي للمركز دعاء سليمة بروتوكول تعاون مع كلية فنون التطبيقية بجامعة حلوان وتمثلها الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية، وذلك ضمن مشروع "جيتكس/ميناتكس" والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع مركز التجارة العالمي.

ويهدف البروتوكول إلى العمل على ربط المجال الصناعي بالأكاديميا من خلال توفير فرص تدريبية لطلاب قسم الملابس في كلية الفنون التطبيقية التابعة لجامعة حلوان داخل عدد من المصانع العاملة في قطاع الملابس والنسيج، وكذلك الاستفادة من الأبحاث العلمية المتطورة في حل الأزمات الراهنة التي تواجه هذا القطاع حالياً.

وسيعمل مركز تحديث الصناعة على التنسيق مع كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان لبدء توفير الفرص التدريبية لطلاب قسم الملابس في أقرب وقت تنفيذاً للبروتوكول الموقع بين الطرفين.

ويعمل مشروع "جيتكس ميناتكس" والذي يتم تنفيذه في 6 دول هم "مصر، المغرب، تونس، الأردن، طاجيكستان، قيرغيزستان" على ثلاثة محاور، الأول منهم يركز على التعاون مع الجهات المختلفة التي تخدم صناعة الغزل والنسيج، والمحور الثاني يهتم بتطوير المصانع العاملة في قطاع الملابس والنسيج، والمحور الأخير يعمل على توسعة شبكة الترابط بين المصانع المصرية والمصانع العاملة في هذا القطاع في الدول الأخرى.