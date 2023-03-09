مديرية القوى العاملة بكفر الشيخ: صرف 2.5 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة

وأضاف البيان، أنه جرى التفتيش على 561 منشأة في مجال السلامة والصحة المهنية، وفى مجال التفتيش العمالي على 456 منشأة يعمل بها 1293 عاملا، وتنظيم 4 دورات تدريبية استفاد منها 50 متدربا ومتدربة عن طريق مراكز التدريب المهنى ووحدة التدريب المتنقلة ، فضلاً عن استخراج 670 شهادة قياس مستوى مهارة وكارنيه مزاولة حرفة من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

وأعلن مركز التدريب المهني بفوه، التابع لوزارة القوى العاملة بكفرالشيخ، عن بدء التسجيل فى دورات الحاسب الآلي بالمركز، لدورة لمدة 40 يوما بإجمالى 200 ساعة تدريبية، تشمل برنامج الدراسة النظرية والعملية على أحدث أجهزة الحاسب الآلي و برامج متطورة على برامج Windows, Excel,Word, net works, IT.

وأضاف بيان المركز أنه على من يرغب بالالتحاق بالدورات، التسجيل بالحضور إلى مركز التدريب المهني بفوه أمام، مستشفى التأمين الصحي طريق فوه-دسوق، من الساعة 8.30 صباحا، والالتحاق بأسبقية التسجيل، والدورات غير متاحة للموظفين أو مازالوا فى مرحلة الدراسة.

وأوضح المركز المستندات المطلوبة، صورة آخر مؤهل، و2 صورة شخصية، وصورة الرقم القومى، وشهادة تأدية الخدمة العسكرية للذكور، والأولوية لذوي الهمم (إعاقة حركية).