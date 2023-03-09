محطة صرف صحى "الهجارسة" بسوهاج بتكلفة 660 مليون جنيه ضمن حياة كريمة.. صور

مشروعات محطات الصرف الصحى من أهم المشروعات التى تستهدفها مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى فهى مشروعات غير تقليدية ولم تقتصر على محطات الصرف فقط بل أن هناك نهج جديد للاستفادة من كل شيء بتلك المشروعات وكان من أهم تلك الأشياء الاستفادة من المياه المعالجة فى أعمال زراعة الغابات الشجرية للاستفادة منها فى مكون اقتصادى جديد لخدمة البيئة والمجتمع فى وقتا واحد.

لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، بدأت زيارة ميدانية على مدار 4 أيام، لتفقد عدد من المشروعات التنموية بمحافظات سوهاج وقنا والأقصر.

اليوم السابع يقدم أهم المعلومات حول ومحطة معالجة صرف صحى الهجارسة بمحافظة سوهاج ترعف عليها من خلال المعلومات التالية:

1 - المحطة تم تنفيذها على مساحة 56 فدانا بطاقة تصميمية 2000 متر مكعب يوم تكلفة 79 مليون جنيه تقريبا ضمت المحطة والمزرعة حيث تم الانتهاء من استكمال وتأهيل محطات الرفع وخطوط طرد الصرف الصحى لقرى الهجارسة وأولاد غريب والكوامل بتكلفه 12 مليون جنيه والذى يخدم 22423 نسمة.

2 - تم الانتهاء من شبكات الانحدار بطول 16109مترا بتكلفة 17.7 مليون جنيه وتنفيذ 3078 وصلة منزلية بتكلفة 8 ملايين جنيه، بالإضافة إلى الانتهاء من استكمال محطة معالجة الصرف الصحى والتى تبلغ طاقتها التصميمية 2500 متر مكعب لكل يوم بتكلفة تبلغ 40.5 مليون جنيه.

3 - تم الانتهاء من اعمال استكمال مزرعة محطة معالجة الصرف الصحى بنسبة والتى تم انشائها على مساحة 42 فدان بتكلفة 38 مليون جنيه.

4 - استكمال محطات رفع قريتى عرابة أبو الدهب وعرابة أبو عزيز بتكلفة تبلغ 31.9 مليون جنيه، وشبكات الانحدار بطول 54997 متر بقيمة 84.9 مليون جنيه، تم تأهيل محطة معالجة عرابة أبو الدهب والتى تبلغ طاقتها التصميمية 6100 متر مكعب لكل يوم بقيمة تبلغ 84.9 مليون جنيه، و مزرعة محطة معالجة عرابة أبو الدهب والتى تم انشاؤها على مساحة 240 فدانا بتكلفة تبلغ 57.6 مليون جنيه.

5 – الجزء الثانى من محطة معالجة الهجارسة وتنفيذ خط السيب النهائى لمصرف غرب سوهاج"، بتكلفة 40 مليون و210 آلاف و531 جنيها، الجزء الثالث من المشروع هو "استكمال وتأهيل شبكات الانحدار لقرى " الهجارسة، أولاد غريب، الكوامل"، بتكلفة 9 ملايين و724 ألف و328 جنيها والجزء الثالث من المشروع هو "تطوير وتأهيل مزرعة معالجة الهجارسة" على مساحة 42 فدانا، بتكلفة 26 مليونا و483 ألفا و308 جنيهات.

6- التكلفة الإجمالية لمحطة الهجارسة 660 مليون جنيه تقريبا.

7 – ملحق بالمشروع غابة شجرية ومحطتى رفع وشبكات صرف صحى وخطوط وطرد وتوصيلات منزلية.

8 – يخدم المشروع 3 قرى هم الهجارسة والكوامل وأولاد غريب

9 – يستفيد من المشروع 89 ألف نسمه.

10 – تبلغ عدد التوصيلات النزلية حوالى 2437 توصيلة.

11- محطة معالجة ثلاثية قدرة 2500 متر مكعب يوميا.