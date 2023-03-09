محافظ بني سويف: تحية إعزاز وتقدير لأسر شهداء الوطن في ذكرى يوم الشهيد

توجه الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف ، بتحية إعزاز وتقدير لكافة شهداء الواجب من القوات المسلحة والشرطة الباسلة، بمناسبة احتفالات الدولة بيوم الشهيد، الذى يوافق ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض، الذى ضرب أروع الأمثلة، وسط جنوده البواسل على جبهة قناة السويس أثناء حرب الاستنزاف، وكان مثالاً عظيماً للتضحية والذود عن وطننا "بالغالى والنفيس"، حيث كان بالصفوف الأمامية لجبهات القتال فى 9 مارس 1969، حتى اُستشهد وفاضت روحه إلى بارئها، فأضحى مثالا وقدوة لكل الأجيال من أبناء مصر المخلصين.

وأعرب محافظ بنى سويف عن تقدير الشعب المصرى لتضحيات أبناء مصر الأبرار من القوات المسلحة والشرطة، الذين يمثلون صمام الأمان والحصن المنيع ضد من تسول له نفسه العبث بأمن ومقدرات وطننا الغالى، مؤكدا أن تضحيات شهدائنا الخالدة تمثل دافعا قويا لنا جميعا "نسيج واحد ومتماسك" لنصطف خلف قيادتنا السياسية وقواتنا المسلحة والشرطة وكافة مؤسسات الوطن فى المعارك التى تخوضها مصر للحفاظ على الأمن والاستقرار ومواصلة تحقيق التنمية الشاملة رغم كثرة التحديات.

تجدر الإشارة إلى أن مصر تحتفل فى التاسع من مارس كل عام بـ"يوم الشهيد"، تخليدا لأرواح الشهداء والتذكير بالتضحيات التى قاموا بها فى سبيل الحفاظ على الوطن، حيث يأتى هذا الاحتفال تزامنا مع ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة يوم 9 مارس 1969.