اليوم السابع
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محافظ الدقهلية يتفقد مجمع الخدمات الحكومية فى أجا تمهيدا لافتتاحه ضمن "حياة كريمة"

الخميس، 09 مارس 2023 11:36 ص
محافظ الدقهلية يتفقد مجمع الخدمات الحكومية فى أجا تمهيدا لافتتاحه ضمن "حياة كريمة" محافظ الدقهلية يتفقد مجمع الخدمات الحكومية
الدقهلية محمد الحبشى

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تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الخميس مجمع الخدمات الحكومية الجديد بمدينة أجا تمهيداً لإفتتاحه والمقام على مساحة 450 مترمربع، ومكون من عدد 5 أدوار ليضم كافة المصالح الحكومية، بتكلفة إجمالية 20 مليون جنيه.
 
وقرر مختار  إنشاء كافة مجمعات الخدمات الحكومية فى المدن على غرار تصميمات مجمعات خدمات حياة كريمة فى القرى والذى يتم تنفيذها فى إطار مبادرة حياة كريمة، موجها رئيس مجلس ومدينة أجا بالبدء الفورى فى تجهيز مجمع الخدمات الجديد بالأثاثات والأجهزة اللازمة لعملية التشغيل تمهيداً للافتتاح.
 
وأشار "المحافظ" إلى أنه يتم إنشاء مجمعات الخدمات الحكومية لضم كافة المصالح الحكوميه فى مكان واحد لرفع المعاناة عن المواطنين عند تلقى الخدمة سواء الخدمات البريدية أو التموينية أو السجل المدنى أو الشهر العقارى. 
 
يأتى ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، ببناء الإنسان المصرى من خلال انشاء مجمعات خدمية تضم كافة المصالح الحكومية لرفع المعاناة عن المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن.
تفقد المحافظ للمجمع
تفقد المحافظ للمجمع

جوله المحافظ داخل المجمع الحكومي الجديد بأجا
جوله المحافظ داخل المجمع الحكومي الجديد بأجا

مجمع الخدمات الحكومي الجديد بأجا
مجمع الخدمات الحكومي الجديد بأجا

مجمع الخدمات الحكوميه من الداخل
مجمع الخدمات الحكوميه من الداخل

 


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