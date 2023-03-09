محافظ الجيزة يفتتح معرض أهلا رمضان بشارع المطار فى إمبابة.. صور

كتبت - مرام محمد

افتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الخميس، معرض "أهلا رمضان" للسلع الغذائية واللحوم والأسماك والدواجن بأسعار مخفضة بشارع المطار فى إمبابة بحى شمال الجيزة، وذلك فى إطار خطة المحافظة للتوسع فى إنشاء وإقامة معارض للسلع الغذائية بتخفيضات تصل لـ30%.

وتجوّل اللواء أحمد راشد، وممثلو الغرفة التجارية ومديرية التموين داخل أجنحة المعرض، والذى يضم باكيات لبيع (لحوم طازجة – لحوم مجمدة - مواد غذائية من سمن وزيت ودقيق وسكر وبلح - خضروات وفواكه)، وأداروا حوارا مع العارضين، مستفسرين عن أسعار عدد من المنتجات والسلع ونسبة الخصم على المعروضات.

واطمأن محافظ الجيزة، خلال جولته على توافر جميع أنواع السلع والمواد الغذائية بجودة عالية وبأسعار أقل من المعروض بالسوق لسد احتياجات المواطنين، مشددًا على ضرورة الالتزام بالأسعار المعلنة وعدم استغلال المواطنين، وضرورة تزويد المعرض بكميات اللحوم الطازجة والمجمدة لسد احتياجات المواطنين.

يذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، افتتح مؤخرا، 3 معارض جديدة لـ"أهلا رمضان"، وذلك بشارع المدرسة بمنطقة المنيب بحى جنوب الجيزة، وشارع بورسعيد بمركز ومدينة البدرشين، ومركز ومدينة العياط، وجميعها تأتى بمشاركة العديد من الشركات والعارضين لكافة المنتجات والسلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان، واستكمالا للنجاح الكبير الذى حققه معرض أهلا رمضان بأرض المطاحن بشارع الملك فيصل.



التمور فى المعرض



توافد المواطنين



جانب من اللحوم



جانب من المنتجات



لحوم معرض أهلا رمضان



محافظ الجيزة فى معرض أهلا رمضان



معارض أهلا رمضان