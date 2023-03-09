محافظ الجيزة يفتتح اليوم معارض أهلا رمضان بالوراق وإمبابة بتخفيضات تصل لـ30%

كتبت - مرام محمد

يفتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الخميس، معارض "أهلا رمضان" للسلع الغذائية واللحوم والأسماك والدواجن بأسعار مخفضة بشارع المطار فى إمبابة بحى شمال الجيزة، وشارع كورنيش النيل بجوار قسم الشرطة بحى الوراق، وذلك فى إطار خطة المحافظة للتوسع فى إنشاء وإقامة معارض للسلع الغذائية، بمشاركة العديد من الشركات والعارضين لكافة المنتجات والسلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان، بتخفيضات تصل لـ30%، وبالتعاون مع مديرية التموين والغرفة التجارية بالجيزة.

وتستقبل المعارض المواطنين يوميا حتى نهاية شهر رمضان الكريم؛ لشراء احتياجاتهم من السلع الأساسية بأسعار مخفضة عن المعروض بالأسواق، بما تضمه من باكيات بيعية تحتوى على كافة المواد الغذائية والسلع التموينية من السكر والدقيق والعدس والأرز والزيوت واللحوم الطازجة والمجمدة والخضراوات والبلح وياميش رمضان.

يذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، افتتح مؤخرا، 3 معارض جديدة لـ"أهلا رمضان"، وذلك بشارع المدرسة بمنطقة المنيب بحى جنوب الجيزة، وشارع بورسعيد بمركز ومدينة البدرشين، ومركز ومدينة العياط، وجميعها تأتى بمشاركة العديد من الشركات والعارضين لكافة المنتجات والسلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان، واستكمالا للنجاح الكبير الذى حققه معرض أهلا رمضان بأرض المطاحن بشارع الملك فيصل.