محافظة الإسكندرية تشن حملات على الأسواق للتأكد من ضبط الأسعار.. صور

الإسكندرية جاكلين منير

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء للتأكد من ضبط الأسعار ومدى توافر كافة السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة، حتى لا تحدث أى ممارسات احتكارية وغيرها من الممارسات السلبية والتواصل الدائم مع المواطنين واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه من يتلاعب بالأسعار.

وذلك فى إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء باستمرار حملات الرقابة على الأسواق والتأكد من ضبط الأسعار بالأسواق والتصدى لأى ممارسات لاستغلال المواطنين والتعامل بمنتهى الحسم مع أى محاولة لتعطيش الأسواق أو إخفاء السلع مؤكدا على طرح السلع التى يتم ضبطها من التجار المستغلين للمواطنين بالأسعار العادلة التى تم التوافق عليها.

وتنفيذا لذلك؛ قادت المهندسة سحر شعبان رئيس حى غرب حملة مكبرة للتفتيش على المحال التجارية والأسواق استهدفت ميدان باب سدرة وشارع النيل والخشابين وشارع مسجد سلطان وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 23 محضر

وقام حى العامرية أول برئاسة السيد موسى حمله مكبرة للتفتيش على المحال التجارية والأسواق استهدفت الحملة منطقة مرغم بحرى حيث تم التفتيش على عدد 2 مصنع مواد غذائية وعدد 4 صيدليات وعدد من المحال العامة وتم تحرير عدد 18 محضرا متنوعا.

ونفذ حى المنتزه ثان برئاسة الدكتورة رباب مدنى حملة مكثفة للتصدى لظاهرة التلاعب بالأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين شملت الحملة شارع 25 بطوسون الحرمين، النبوى المهندس منطقة المندرة قبلى وأسفرت الحملة عن 19 محضرا متنوعا.