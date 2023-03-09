محاصرة 3 عمال تحت الأرض فى منجم للبوتاس شمال شرق إسبانيا

كتب محمد جمال

قالت السلطات الإسبانية اليوم /الخميس/ إن ثلاثة عمال حوصروا تحت الأرض في منجم للبوتاس شمال شرق البلاد.



وذكرت شبكة "إيه بي سى نيوز" الأمريكية أن العمال الثلاثة كانوا يعملون بمنجم "كاباناسيس دى سوريا" الواقع على بعد 80 كيلومترا (50 ميلا) من برشلونة، مشيرة إلى حدوث انهيار للأرض داخل المنجم مما تسبب في محاصرة العمال.



بدوره، قال مسئول في الشرطة الإقليمية في كتالونيا إن انهيار الأرض وقع قبل الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي للبلاد، موضحا أن مهمة الإنقاذ جارية في الوقت الحالي.



من جانبهم، قال رجال الإطفاء إن الانهيار وقع على عمق 900 متر، وذلك في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".



ويستخدم البوتاس في الزراعة كسماد وكمادة خام في صناعات مثل الأدوية والمتفجرات وكذلك في صناعة الزجاج والكيماويات.



ولم تعلق شركة "أيبربوتاس" التي تدير المنجم حتى الآن على الحادث.