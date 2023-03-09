مجدى غازى يؤكد أهمية ميكنة التعامل فى ملف الرخص وتخصيص الأراضى

كتب - إسلام سعيد

أكد المهندس مجدى غازى الرئيس الأسبق للهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن ميكنة التعامل فى ملف منح الرخص وتخصيص الأراضى هو الحل السريع لكل العوائق التى تواجه المستثمرين الصناعيين، كما أن الحد من تعامل المستثمر مع موظفى الجهات العاملة على ملف الاستثمار الصناعى يساهم فى الحد من التعقيدات الإدارية لتكون الميكنة هى العامل الرئيسى والحاسم لهذه الملفات.

وشدد المهندس مجدي غازي في تصريحات خاصة، على ضرورة تنسيق العمل بين الجهات العاملة على ملف الصناعة، وتسهيل حجز الأراضي الصناعية المرفقة، وعدم تعامل المستثمر الصناعي مع أكثر من جهة، وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين الجدد للقطاع، واعتماد سياسة مالية وضريبية وجمركية ثابتة وذلك لتوصيل رسائل للمستثمرين بثبات الإجراءات التي يتعامل عليها.

وطالب الرئيس السابق لهيئة التنمية الصناعية، بأهمية جمع الفرص الصناعية والاستثمارية فى مصر والعمل على تسويقها وضخها عبر الخريطة الصناعية، والأهم هو العمل على ترويجها خارج البلاد، للمستثمرين فى الصناعة.

وأكد على أهمية العمل على تنمية عدد من القطاعات الإنتاجية التي تمتلك مصر فيها ميزة نسبية قوية مثل الصناعات الهندسية وبعض الصناعات التي يمكن أن تكون قاطرة للتصدير وتحد من الاستيراد عبر برنامج إحلال الواردات، لافتا إلى أن تنمية قطاعات بعينها والعمل على تقويتها يقود البلاد لتحقيق طفرات غير مسبوقة.

وأوضح المهندس مجدي غازى، أن الحصول على تمويلات للمشروعات الصناعية بفائدة مميزة وبدون تعقيد الإجراءات، وكذلك تقديم حوافز ضريبية وحوافز جمركية لاستيراد الخامات وخطوط الإنتاج، يمكن أن تساهم في تحقيق النهضة الصناعية.