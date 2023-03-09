متحدث الخارجية يطرح رؤية مصر بشأن أهمية التعامل مع الإرهاب فى "اجتماع لندن"

كتب: أحمد جمعة

شارك المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، مدير إدارة الدبلوماسية العامة، السفير أحمد أبو زيد، فى اجتماع مجموعة عمل" الاتصال الاستراتيجي" التابعة للتحالف الدولى ضد تنظيم داعش فى لندن، مشيرا إلى طرحه لرؤية مصر بشأن أهمية التعامل الشامل مع ظاهرة الإرهاب بغض النظر عن مسميات التنظيمات ومناطق نشاطها وأساليب عملها.

وأكد السفير أحمد أبو زيد في تدوينة له عبر "تويتر"، الخميس، على أن التحريض علي العنف علي وسائل التواصل الاجتماعي وبعض القنوات التليفزيونية التي تُبث عبر الأقمار الصناعية والمنصات الإلكترونية تغذى التطرف والراديكالية والإرهاب، مشددا على ضرورة أن تكون محل اهتمام ونظر التحالف.



جانب من الاجتماع



السفير أحمد أبو زيد