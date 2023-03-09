اليوم السابع
Ads
الخميس، 09 مارس 2023 05:33 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

متحدث الخارجية يطرح رؤية مصر بشأن أهمية التعامل مع الإرهاب فى "اجتماع لندن"

الخميس، 09 مارس 2023 04:47 م
متحدث الخارجية يطرح رؤية مصر بشأن أهمية التعامل مع الإرهاب فى "اجتماع لندن" المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد
كتب: أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شارك المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، مدير إدارة الدبلوماسية العامة، السفير أحمد أبو زيد، فى اجتماع مجموعة عمل" الاتصال الاستراتيجي" التابعة للتحالف الدولى ضد تنظيم داعش فى لندن، مشيرا إلى طرحه لرؤية مصر بشأن أهمية التعامل الشامل مع ظاهرة الإرهاب بغض النظر عن مسميات التنظيمات ومناطق نشاطها وأساليب عملها.

وأكد السفير أحمد أبو زيد في تدوينة له عبر "تويتر"، الخميس، على أن التحريض علي العنف علي وسائل التواصل الاجتماعي وبعض القنوات التليفزيونية التي تُبث عبر الأقمار الصناعية والمنصات الإلكترونية تغذى التطرف والراديكالية والإرهاب، مشددا على ضرورة أن تكون محل اهتمام ونظر التحالف.

 

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

 

السفير أحمد أبو زيد
السفير أحمد أبو زيد

 

جانب من الاجتماع في لندن
جانب من الاجتماع في لندن

 

 

 

 


اخبار مصر

وزاره الخارجيه

السفير احمد أبو زيد

اجتماع التحالف الدولي ضد داعش

اخبار داعش

محاربه مصر للارهاب



الموضوعات المتعلقة

أحمد أبو زيد: لقاءات وزير الخارجية مع قادة تركيا وسوريا شهدت حوارا حول العلاقات

الإثنين، 27 فبراير 2023 10:07 م

أحمد أبو زيد: لافروف كان حريصا على الاستماع لوجهة النظر المصرية لحل الأزمة الأوكرانية

الأربعاء، 01 فبراير 2023 12:00 ص

المتحدث باسم الخارجية: برنامج مكثف خلال مشاركة الرئيس السيسى بالقمة الأمريكية الأفريقية.. أحمد أبو زيد: الرئيس وجه رسائل هامة بالقمة العربية الصينية.. وعدم التدخل بالشئون الداخلية للدول مبدأ السياسة المصرية

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 10:45 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة