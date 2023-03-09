لا صحة لوقف خدمة المحافظ الإلكترونية الخاصة بشركات الاتصالات.. إنفوجراف

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه في ضوء ما تم تداوله من رسائل صوتية على تطبيق " واتس آب " تزعم صدور قرار بوقف خدمة المحافظ الإلكترونية الخاصة بشركات الاتصالات إلى أجل غير مسمى، تواصل المركز مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والذي نفى تلك الأنباء.



خليك واعى

خليك واعى

لا صحة لوقف خدمة المحافظ الإلكترونية الخاصة بشركات الاتصالات إلى أجل غير مسمى

الشائعة:

تداول رسائل صوتية على تطبيق "واتس آب" تزعم صدور قرار بوقف خدمة المحافظ الإلكترونية الخاصة بشركات الاتصالات إلى أجل غير مسمى

الحقيقة:

• نفى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات تلك الشائعة

• خدمة المحافظ الإلكترونية تعمل بشكل طبيعى ومنتظم دون أى عوائق لجميع شركات الاتصالات

• لم تصدر أى تعليمات أو قرارات من أى جهة رسمية بإيقاف التعامل عليها

• أهمية المحافظ الإلكترونية فى دعم جهود الدولة ومؤسساتها المختلفة فى تحقيق الشمول المالى والتحول نحو مجتمع رقمى مع الحفاظ على سرية وخصوصية البيانات والحسابات

• الاتصال على الخط الساخن للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات 155 حال وجود أى شكاوى تتعلق بهذا الخصوص