وجاءت تصريحات "هان" بعد أيام من إعلان سول عن القرار بتعويض ضحايا العمل القسري الكوريين من خلال مؤسسة يتم تمويلها عن طريق تبرعات شركات كورية جنوبية بدلا من الشركات اليابانية المسؤولة فى الحرب العالمية الثانية، ورحبت الولايات المتحدة واليابان بهذا القرار، لكنه أثار انتقادات شديدة من ضحايا العمل القسري وأحزاب المعارضة.

وقال هان -فى اجتماع حول شؤون الدولة، وفقا لوكالة أنباء كوريا الجنوبية (يونهاب)- إن قرار الحكومة هو نتيجة اعتبارات متكررة لتعزيز العلاقات الثنائية بين سول وطوكيو الموجهة نحو المستقبل، مع معالجة الآلام التي يعاني منها ضحايا العمل القسرى لفترة طويلة.

وأفاد بأن الحل كان بقيادة كوريا الجنوبية لدفع العلاقات الثنائية نحو المستقبل، دون الارتباط بالتاريخ المؤسف للماضي.. كما وصف هان اليابان بأنها جارة يمكنها أن تقوم بدور مهم كشريك فى حل المشكلات المختلفة مثل الاقتصاد، والأمن، والعلوم والتكنولوجيا، وأزمة المناخ.. مؤكدًا أن التاريخ يجب ألا يُنسى أبدا وألا يتوقف أيضا.

وأصدر هان تعليماته للوزارات المعنية ببذل جهود لتنشيط التبادل والتعاون مع اليابان.. وأضاف "نتوقع أن تكون العلاقات التعاونية بين كوريا الجنوبية واليابان، بمثابة فرصة للمساهمة في السلام والاستقرار والازدهار في العالم".