قصور ثقافة الأقصر تناقش مبادرة حياة كريمة وآثارها على القرى.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، سلسلة من البرامج الثقافية والفنية لمناقشة نجاحات مبادرة حياة كريمة وآثارها على القرى والنجوع بإسنا وأرمنت، حيث عقدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلى بالأقصر محاضرة بعنوان "المبادرة الرئاسية حياة كريمة وآثارها على القرى والنجوع"، تحدث بها الدكتور محمد حنفى، عن مبادرة حياة كريمة وأهدافها والفئات المستهدفة من المبادرة ومراحلها التى تعد أفضل برامج التنمية فى العالم.

ونفذ قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة فنون تشكيلية وابتكارات ورق ملون "رسم مناظر للفراشات" تنفيذ شيرين محمد، وعن "أهمية السياحة" قدمت مكتبة النمسا الثقافية محاضرة، وأوضح بها أبو المكارم عبد الجليل مقومات السياحة فى مصر ودورها فى زيادة الدخل القومى، وكيف أن الأمن والأمان والاستقرار من دعائم ودوام السياحة فى مصر والحلول والمقترحات المطلوبة لارتفاع نسبة السياحة فى مصر والنهوض بها، بالإضافة إلى ذلك أقامت المكتبة ورشة فنون تشكيلية رسم حر نفذتها الطالبة زينب محمود مدنى.

واستمرارا لأنشطة إقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة عماد فتحى، نظمت مكتبة الكيمان الثقافية محاضرة بعنوان "بناء الوعى" تحدثت بها الشيخ حسن منصور عن المراد بالوعى وأزمة الأمة تكمن فى غياب الوعى فى المجالات كافة، ومن أين يستقى الإنسان وعيه، بجانب ذلك عقد قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان "السادات بطل الحرب والسلام" تحدث بها العادلى حسان عن السادات بطل الحرب والسلام وهو صانع السلام والتنمية، بالإضافة إلى فعاليات الدورة التدريبية برنامج الهجرة غير الشرعية للمجلس القومي للمرأة ورشة أعمال أشغال المكرمية.

وقدم بيت ثقافة الأقالتة محاضرة بعنوان "كيفية تنمية قدرات ذوى الإعاقة"، أوضحت بها نوال عبد النعيم من هم ذوى القدرات الخاصة وكيفية الاهتمام بهم واكتشاف مواهبهم، بجانب ذلك عقدت محاضرة بعنوان "دور مصر فى بناء الحضارة الإنسانية" تناول فيها الشيخ أحمد عبد المعبود من هى مصر ودورها فى التأثير على حضارة المجتمعات المجاورة وعن مكانة مصر.

وضمن الفعاليات أقامت مكتبة الطفل والشباب بالرياينة أمسية شعرية للشاعر على حسان ألقى قصيدة "معاودة"، بينما أعدت مكتبة الطفل والشباب بالحلة ورشة حكى لقصة "هاجرت العصافير" للمؤلف شوقى على هيكل سردتها سارة عبد الوهاب، وكذلك أقامت مكتبة حاجر الضبعية ورشة حكي لشخصيات عامة عن شخصية "أحمد أمين" ألقاها أحمد سيد، وأعد قصر ثقافة الطفل عرض مسرح عرائس عن"جحا والحمار" أداء هناء عباس ونيرمين البير، بجانب ذلك أعد دورى ثقافي بالتعاون مع مدرسة طارق بن زياد الإبتدائية أسئلة في المعلومات العامة أدارته كل من حنان عبد الظاهر ووفاء أبو العلمين.



أنشطة حول مبادرة حياة كريمة وآثارها على القرى والنجوع



قصور ثقافة الأقصر تناقش مبادرة حياة كريمة وآثارها على القرى



مبادرة حياة كريمة وآثارها على القرى والنجوع بإسنا وأرمنت