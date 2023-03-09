فيديو.. إحباط محاولة تشكيل مسلح سرقة 32.5 مليون دولار من مطار تشيلى

فاطمة شوقى

أحبطت سلطات مطار تشيلي سرقة 32.5 مليون دولار وسط تبادل مكثف لإطلاق النار، حيث كانت طائرة تحمل نقودا قد وصلت من ميامي عندما دخل 10 لصوص المطار بعد تقييد حارس أمن.

وأشارت صحيفة "الاسبيكتاتور" المكسيكية، إلى أن عملية سرقة فاشلة بملايين الدولارات في أكبر مطار في تشيلي اسفرت عن مقتل شخصين وسلطت الضوء على مخاوف من تزايد الجريمة في الدولة الواقعة في منطقة الإنديز.

وتُظهر اللقطات التي تم تداولها على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي تبادل إطلاق نار بين اللصوص ومسؤولين من وكالة الطيران DGAC التشيلية أسفل طائرة في مطار سانتياجو الدولى.

وقالت السلطات إن لصا ومسؤولا أمنيا بمطار المديرية العامة للطيران المدني لقيا حتفهما خلال محاولة السرقة .

وفي قصر لا مونيدا الرئاسي فى سانتياجو ، قال مانويل مونسالف ، نائب وزير الداخلية ، إن حوالي 10 لصوص دخلوا المطار في ثلاث سيارات بعد تقييد حارس أمن، مضيفا "كان هناك تبادل مكثف لإطلاق النار"، مشيرًا إلى أن مسؤولي الأمن "أحبطوا عملية سطو من قبل شخص منظم للغاية ومسلح للغاية وربما كان عملية سطو مخططة جيدًا".

وكانت الطائرة التي وصلت من ميامي تحمل 32.5 مليون دولار ليتم نقلها محليًا من قبل شركة الأمن.

وقال راؤول جوركويرا، احد المسئولين إنه لم يتعرض أي ركاب للخطر أثناء المواجهة، وأن اللصوص لديهم "قوة نيران عالية القدرة" لسرقة الأموال.

في عام 2020 ، قامت مجموعة من المسلحين بسرقة 14 مليون دولار ومليون يورو من سيارة الأمن التابعة لشركة برينكس في نفس المطار.

قال الرئيس التشيلي جابرييل بوريك خلال خطابه في حفل إحياء الذكرى بمناسبة يوم المرأة: "أريد أن أظهر تضامنيًا وأن أبعث عناقًا كبيرًا لعائلة مسؤول شركة الامن الذى لقى حتفه ". وأضاف: "نحن نعلم أن انعدام الأمن يمثل أولوية بالنسبة للرجال والنساء في تشيلي. عندما يكون هناك انعدام للأمن ، تتعثر جميع الأمور المتبقية".

في هروبهم ، ترك المجرمون عدة سيارات محترقة على الطريق الذي يربط المطار بسانتياجو. واختتم بوريك حديثه قائلاً: "أريدكم أن تعلموا أننا من حكومتنا سنواصل العمل بلا كلل وبعدالة وبكل قوة القانون والجريمة وأولئك الذين يعرضون أرواح مواطنينا للخطر".