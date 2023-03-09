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فرحة الحصاد.. مزارعو المنيا يحصدون الجزر الفرنساوى لصناعة المربى (صور)

الخميس، 09 مارس 2023 04:30 ص
فرحة الحصاد.. مزارعو المنيا يحصدون الجزر الفرنساوى لصناعة المربى (صور) حصاد الجزر الأصفر الفرنساوى
المنيا - حسن عبد الغفار

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قدم "تليفزيون اليوم السابع" تقريرًا مصورًا عن استمرار المزارعين بمحافظة المنيا فى حصاد محصول الجزر الأصفر الفرنساوى، الذى يستخدم فى صناعة المربى والاستهلاك المنزلى، حيث يواصل المزارعون أعمال الحصاد للجزر الأصفر العروة الأخيرة، والتى تستمر حتى نهاية شهر مايو، والتى تعمل على توفير فرص عمل للشباب إلى جانب توفير الأعلاف للماشية من خلال عروش الجزر الذى يستخدمه مربى الماشية فى الأعلاف.

وقال محمد عبد التواب، أحد المزارعين، إن الجزر الأصفر تتم زراعته فى بداية شهر سبتمبر من كل عام ويظل فى الأرض 90 يوما فقط، وهو المحصول المعروف بالفرنساوى والذى يتم استخدامه فى صناعة المربى، وكثير من المستهلكين يستخدمونه فى التخليل، لكن يكثر الطلب على المحصول الفرنساوى لدى المصانع، وذلك لإنتاج المربى.

وأضاف محمد أن المحصول هذا العام مختلف عن الأعوام السابقة، ونجح بامتياز مع المزارعين سواء فى إنتاجية الفدان أو الأسعار، وهذه تعد أول مرة يشعر المزارع باختلاف فى زراعة الجزر الأصفر، وقد يسهم ذلك فى زيادة المساحة المزروعة، خاصة أن الزراعة الحديثة وطرق والرى الحديث وفرت كثيرًا على المزارعين، وساعدت فى زيادة الإنتاجية، وتعد قرى غرب المنيا فى مراكز شمال المحافظة الأكثر فى المساحة المزروعة من الجزر الأصفر.

حصاد الجزر الأصفر الفرنساوى بالمنيا لصناعة المربى (1)
 

 

حصاد الجزر الأصفر الفرنساوى بالمنيا لصناعة المربى (2)
 

 

حصاد الجزر الأصفر الفرنساوى بالمنيا لصناعة المربى (3)
 
حصاد الجزر الأصفر الفرنساوى بالمنيا لصناعة المربى (4)
 

 

حصاد الجزر الأصفر الفرنساوى بالمنيا لصناعة المربى (5)
 

 

حصاد الجزر الأصفر الفرنساوى بالمنيا لصناعة المربى (6)
 

 

حصاد الجزر الأصفر الفرنساوى بالمنيا لصناعة المربى (7)
 

 


الجزر الاصفر

غرب المنيا

مديرية الزراعة

اخبار المنيا

مخافظة المنيا

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