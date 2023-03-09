عامل ينهي حياة زوجته بسبب خلافات أسرية في أبو النمرس بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

أنهى عامل حياة زوجته في أبو النمرس بمحافظة الجيزة، بسبب خلافات أسرية، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل ربة منزل داخل مسكنها في أبو النمرس.

بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن زوج المجني عليها وراء ارتكاب الجريمة، حيث اعتدى عليها حتى فارقت الحياة، نتيجة خلافات أسرية بينهما.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.