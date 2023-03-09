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طلاب الهندسة الإشعاعية بجامعة الإسكندرية يزورون محطة الضبعة النووية

الخميس، 09 مارس 2023 09:27 ص
طلاب الهندسة الإشعاعية بجامعة الإسكندرية يزورون محطة الضبعة النووية زيارة طلاب قسم الهندسة النووية
كتبت رحمة رمضان

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نظمت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء برئاسة الدكتور أمجد الوكيل وبالتعاون مع جامعة الاسكندرية، زيارة ميدانية لطلبة قسم الهندسة النووية والإشعاعية لموقع المحطة النووية بالضبعة.

وقالت هيئة المحطات النووية فى بيان لها اليوم، إن الزيارة بدأت بالقاء محاضرة استعرضت التاريخ العريق لجمهورية مصر العربية في مجال الطاقة النووية، وأيضا محاضرة عن الموقف التنفيذي لمشروع المحطة النووية بالضبعة، أعقب ذلك زيارة ميدانية للتعرف على مختلف الأعمال والأنشطة التي تتم بالموقع.

وأطلع الطلاب على الموقف التنفيذي للرصيف البحري ومدى جاهزيته لاستقبال أول معدة نووية طويلة الأجل بالموقع، ودور منظومات الرصد البيئي والمعامل في المشروع وتبع ذلك خلال الجولة الميدانية التعرف على الأعمال الإنشائية التي تتم حاليا بمشروع محطة الضبعة النووية واستعراض الأعمال التي تمت من أجل تحقيق الصبة الخرسانية الأولى لكل من الوحدة النووية الأولى والثانية والأعمال التجهيزية والتحضيرية التي تتم حاليا بالموقع من أجل تنفيذ الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الثالثة والتي من المخطط أن تتم خلال الربع الثاني من العام الجاري 2023.

و أعرب الطلاب عن مدى امتنانهم لتنظيم تلك الزيارة، وعن سعادتهم وتقديرهم لمجهودات هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء ودورها الوطني في تنفيذ مشروع مصر القومي مشروع محطة الضبعة النووية.

الزيارة
الزيارة

 

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

 

طلاب قسم الهندسة النووية
طلاب قسم الهندسة النووية

 

 


الكهرباء

الطاقة المتجددة

الضبعة

هيئة المحطات النووية



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