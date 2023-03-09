صحة المنوفية: الكشف الطبى على عاملات المصانع بالتعاون مع القوى العاملة

المنوفية – محمود شاكر

نظمت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية حملة مكبرة للكشف الطبى على السيدات العاملات بالمصانع بالتعاون مع مديرية القوى العاملة بالمنوفية، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، والدكتورة رشا خضر وكيل المديرية، وإشراف الدكتورة إيمان زهران مدير إدارة الرعاية الأساسية، ومنسق عام المبادرات الرئاسية.

ويأتى ذلك في إطار خطة تنشيط مبادرة دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي وتوصيل الخدمه لمستحقيها وبالتعاون المشترك والتنسيق مع مديرية القوي العاملة بالمنوفية للمرة الرابعة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أنه تم الكشف الطبي علي السيدات العاملات بالمصانع، بقرية جزي بإدارة منوف الصحية، حيث تم تقديم خدمات المبادرة من توعيك وفحص وعمل التحاليل اللازمة بإجمالي 163 سيدة من السيدات العاملات بالمصنع وتحويل الايجابي منهن لإستكمال الفحوصات والعلاج بالمستشفيات .

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أنه في وقت سابق تم التنسيق وتحريك فريق للعمل بأحد المصانع بالمنطقة الصناعية بقويسنا وفحص العاملين به وعمل ندوة تثقيفية وتعريف بالخدمات والمبادرات الرئاسية المتاحة بمنشآت الرعاية الاساسية، وكذلك تحريك فريق لمقر مديرية القوى العاملة بالتنسيق مع إدارة شبين الكوم لفحص العاملين بديوان عام المديرية .