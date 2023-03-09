سنقيم معرضا يؤرخ جهود مصر فى محاربة الإرهاب.. رسائل الرئيس السيسى بيوم الشهيد.. إنفو

ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة في نهاية فعاليات الندوة التثقيفية الـ 37 للقوات المسلحة، أكد فيها على أن جميع الظروف الصعبة "بتعدى" بفضل الله سبحانه وتعالي، مضيفا: "الحقيقة مش عارف اقرأ الكلمة ولا أقول مشاعرى وإحساسي باليوم ده، عاوز أقول أنا من الناس اللى حضرت الأحداث وشافتها وهى بتتعمل وبتترتب بشكل أو بآخر، وزى ما أنتوا شوفتوا الاحتفال كله وكل البرنامج النهاردة يعكس حاجة واحدة بس، إن مهما كانت الصعوبات اللى بتقالبنا والظروف الصعبة اللى بنواجهها بفضل الله الأمور بتعدى".

وأضاف الرئيس السيسي خلال احتفالية يوم الشهيد: "فيه تمن كبير قوى اتدفع، والتمن ده فيه أسر.. دايما أقول أن تكرارى للكلام هو عرفان للأسر اللى موجودة معانا واللى مش موجودة .. أن التمن كبير جدا عندكم وعندنا كلنا .. عند كل المصريين اللى بيشفونا النهاردة بيحسوا قد إيه إن فيه تمن كبير اتدفع علشان البلد تبقا في أمن وسلام".

وروى الرئيس عبدالفتاح السيسي بعض كواليس مناقشة الوضع الأمني في سيناء منذ 200 – 2009، قائلا: "كنت نائب مدير المخابرات في 2009 فكنا بنعمل لقاءات لمناقشة الوضع الأمني في سيناء فكانت اللقاءات بتتعمل وساعتها مدير المخابرات اللواء مراد موافي ، ورئيس جهاز أمن الدولة اللواء حسن عبدالرحمن، كنا بناقش الوضع، وكنا شايفين إن خلال 7 سنين اتشكلت بنية أساسية ضخمة فى شمال سيناء عبارة عن مخازن أسلحة وذخيرة ومفرقعات وأيضا بنية بشرية كبيرة للسيطرة".

وتابع الرئيس السيسي: "كانوا ساعتها لو رجعتوا على مواقع التواصل هتشوفوا من 2008 و 2009 كان ليهم أفلام وعروض كأنهم خارج الدولة، وكان الكلام ساعتها إنه مشكلة كبيرة في سيناء والموجود هناك والكتلة اللى اتشكلت قبل 2005 بقت محتاجة جهد وعمل عسكرى كبير من الجيش والشرطة علشان نحل المسألة".

وتحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن ظروف المواجهة مع الأوضاع والإرهاب في سيناء خلال عام 2011، قائلا: "قبل عام 2011 مش ما حصلش تدخل من الجيش والشرطة للتعامل مع الوضع هناك.. طبعا كان فيه ظروف واتفاقيات.. الموضوع أن القوات اللى موجودة شرطية محدودة.. وقوات الجيش على خط "أ" بس.. وفضل الموضوع كده.. وظهرت المؤامرة بأبعادها الكاملة في 2011.. والناس مشغولة في الميدان.. كان يتم تخريب تواجد الدولة المصرية هناك والقضاء عليه.. أقسام ومديريات وكل ما يتعلق بمصر.. واتعمل ولاية.. واتعمل قضاء شرعي على قد تعبيرهم يعنى.. وحاجات من هذا الأمر".











