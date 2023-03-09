"سكرتير عام الأقصر "يناقش سبل القضاء على التسول ودعم الأطفال نفسيًا

الأقصر – أحمد مرعى

عقد محمد عبد الفتاح آدم السكرتير العام لمحافظة الأقصر، فعاليات الاجتماع الشهري للجنة العامة لحماية الطفل بالأقصر، لمناقشة ملفات التسول وأطفال الشوارع، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر رئيس اللجنة العامة لحماية الطفل بالمحافظة.

وناقش السكرتير العام لمحافظة الاقصر خلال الإجتماع، عدد من الملفات الخاصة بالأطفال منها التسول وأطفال الشوارع ، كما ناقش مع التنفيذيين وأعضاء لجنة حماية الطفل سبل القضاء على هذه المشكلات بالتواصل مع الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذا الأمر، وذلك وفقاً لقانون الطفل وبالتنسيق مع الوحدة العامة لحماية الطفل لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال، وفقاً لطبيعة كل بلاغ أو رصد للحد من هذه الظاهرة.

كما أكد محمد عبد الفتاح آدم السكرتير العام، علي ضرورة تكاتف جميع الجهات لشن حملات التوعية من قبل الأزهر والأوقاف والكنائس، لتوضيح الأثر السلبي العائد على المجتمع علي تلك الظاهرة ولعدم انسياق المواطنين نحوهم، وفي سياق متصل ووفقاً لتوجيهات الدكتورة إيمان السبكي مسئول ملف حماية الطفل بوزارة التنمية المحلية، نفذت الوحدة العامة لحماية الطفل بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم عدة ندوات بالمدارس عن التنمر وأنواعه وأثره السلبي مما قد يدفع المتعرضين للتنمر إلى إنهاء حياتهم بسبب الضغط والإيذاء النفسي الذي يتعرض له، وربط التنمر بالقيم والأخلاق التي نصت عليها جميع الأديان.

فيما عقد محمد عبد الفتاح سكرتير عام محافظة الأقصر، لقاء "اليوم المفتوح" مع المواطنين، حيث يتم الاستماع إلى شكواهم، بحضور محمود فاروق مدير إدارة خدمة المواطنين ومسؤولي كافة الجهات الحكومية المعنية وذلك لبحث أنسب الحلول لمطالبهم وتقديم الدعم اللازم للحالات الأولى بالرعاية لضمان حصول كل مواطن على حقه.