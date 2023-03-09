وقال سوناك - حسبما أورد الموقع الرسمي للحكومة البريطانية - : "لتنمية اقتصاد المملكة المتحدة، وخلق فرص للنمو وتعزيز أمننا الاقتصادى، يجب علينا تعميق علاقاتنا مع الشركاء فى جميع أنحاء العالم".



ومن المقرر أن يستضيف رئيس الوزراء البريطاني ريشى سوناك قمة الاستثمار البريطانية - الإفريقية (UK-AIS) فى لندن فى الفترة من 23 إلى 24 أبريل 2024.



وستجمع القمة رؤساء دول وحكومات من 24 دولة أفريقية وقادة أعمال بريطانيين وأفارقة.



وأوضح رئيس وزراء بريطانيا أن القمة ستعزز الشراكات بين المملكة المتحدة وأفريقيا لخلق فرص العمل والنمو ، ودعم المواهب البريطانية والأفريقية في قطاعات مثل التمويل والتكنولوجيا، وتشجيع رائدات الأعمال.



وأضاف سوناك: "ستضمن هذه القمة أننا قادرون على تسخير إمكانات علاقاتنا عبر إفريقيا وتنمية اقتصاداتنا معًا، مما يجعلها أقوى ومرنة ومبتكرة".