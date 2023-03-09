رئيس شعبة الخضر بالإسكندرية: ضخ كميات كبيرة من الخضراوات فى الأسواق

الإسكندرية -أحمد الزغبى

كشف الدكتور هاشم محمد هاشم رئيس شعبة الخضر والفاكهة والبذور ب الغرفة التجارية في الاسكندرية ، عن توافر الخضروات بكميات كبيرة حاليا، وخاصة الطماطم والخيار والبصل وبعد المحاصيل الأخري الموسمية.

واضاف الدكتور هاشم محمد هاشم ، في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن هناك توافر كميات كبيرة من الطماطم خاصة صنف طماطم الفيوم ، واسعارها في متناول الجميع وكذلك الخيار والبصل ومع اقتراب موسم حصد البصل تكون كميات كبيرة، وحاليا الغرفة التجارية، تشارك في معارض اهلا رمضان بمنطقة محطة الرمل التي يتم ضخ كميات من الخضروات الظازجة ،تشهد اقبال كبير من المواطنين .

وعلي صعيد آخر تشهد معارض وسط الاسكندرية للمجمعات الاستهلاكية والمشاركة فى معارض أهلا رمضان، إقبالا على شراء الخضراوات والفاكهة بأسعار مخفضة بناء تعليمات وزارة التموين والتجارة الداخلية، بضخ كميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة.

ويشهد بمجمع محطة الرمل، إقبالا كبيرا من قبل المواطنين لشراء منتجات الخضروات والفاكهة الظازجة بأسعار مخفضة، وهى كالأتى، الطماطم الكيلو 5 جنيه والبطاطس 6 جنيه كيلو بصل أحمر 10 جنيهات وباذنجان 7 جنيهات، كابوتشى 3 جنيهات فلفل الوان 28جنيها فلفل حامى، 12جنيها ليمون 12جنيها، جزر 8جنيهات فاصوليا 32 جنياه وبسلة 6 جنيهات كوسة 10 جنيهات، مشيرًا إلى أسعار الفاكهة كيلو الموز 10 جنيهات كيلو جوافة 15 جنيها كيلو فراوله 15 جنيها، واحدة كيوى 3ونص كيلو تفاح أصفر وأحمر 28جنيها، وبرتقال 7.50، ويوسفى بلدى 9 جنيهات برتقال سكرى 9 جنيهات، والمبادرة مستمرة حتى نهاية شهر رمضان المبارك.



خضروات طازجة واسعارها في معارض اهلا رمضان



خضروات وفاكهة بأسعار مخفضة