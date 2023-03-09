رئيس "المركزى للتعمير": جار تنفيذ امتداد محور كمال عامر للربط مع محور تحيا مصر شمالاً

كتب أحمد حسن

"راشد" و" نصار" يتجولان بقطاعات مختلفة من المشروع سيرا على الأقدام.. ويوجهان بتلافي بعض الملاحظات

شهد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، اليوم الخميس، التشغيل التجريبى لمحور الفريق كمال عامر الحر، بمحافظة الجيزة، وذلك فى المسافة من تقاطعه مع الطريق الدائرى بمنطقة المنيب جنوباً، حتى تقاطعه مع الطريق الدائرى شمالاً بمنطقة إمبابة بطول 12 كم، والتى انتهى من تنفيذها الجهاز المركزى للتعمير، التابع لوزارة الإسكان، ممثلا فى جهاز تعمير القاهرة الكبرى، ورافقهما اللواء محمد كيلاني، رئيس الجهاز التنفيذي لتعمير القاهرة الكبرى، ومسئولو محافظة الجيزة، والمشروع، والشركات المنفذة.

وتفقد اللواء أحمد راشد، واللواء محمود نصار، مكونات المشروع في الاتجاه من دائري المنيب بجنوب الجيزة انتهاء بالطريق الدائري بمنطقة إمبابة، والتي تضم العديد من الأعمال الصناعية " كباري"، نظراً لتواجد المحور وسط كتلة سكنية كبيرة، كما التقطوا صورا تذكارية بمنطقة الهيكل المعدني الذي نفذته شركة المقاولون العرب بشكل جمالي.

كما تجول محافظ الجيزة، ورئيس الجهاز المركزى للتعمير، سيرا على الأقدام بمناطق مختلفة من قطاعات المشروع، والذي يضم 5 قطاعات، شارك في تنفيذها ٥ شركات وطنية وهي ( المقاولون العرب - سامكو - حسن علام - البحر الأحمر - السعداء)، حيث وجهوا خلال تفقدهم، بتلافي عددٍ من الملاحظات بالمشروع، ومنها أعمال التسوية لبعض المطالع والمنازل للمشروع، تمهيداً لافتتاح المشروع والتشغيل الرسمى له.

وفي ذات السياق، أشار اللواء محمود نصار، إلى أن المحور يسهم فى حل العديد من المشكلات المرورية بمدينة الجيزة، ويُعيد توزيع الحركة المرورية، بما يخفف الاختناقات المرورية الحالية بميدان الجيزة، ومحور 26 يوليو، ومحور صفط اللبن، ويُعد المحور الجديد " كمال عامر" أول محور مرورى حر يربط بين شمال وجنوب الجيزة، ويضيف مداخل جديدة لمدينة الجيزة للربط مع محافظة القاهرة، ويوفر نصف مسافة الرحلة بين شمال وجنوب الطريق الدائرى باستغلال القوس الغربى للطريق الدائرى، مما يؤدى لتقليل وقت الرحلات، وخفض التلوث، وتوفير استهلاك الوقود وحل مشكلات الاختناقات المرورية بالمحاور الرئيسية والمناطق التى يمر بها مسار المحور فى هذه المسافة.

وأشار اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، إلى أن محور الفريق كمال عامر الحر، يُعد أحد المحاور الجديدة بشبكة الطرق السريعة، التى ترتبط بالطريق الدائرى، وتأتى أهمية المحور، فى أنه يحقق تطورا ملحوظا فى إنسيابية الحركة المرورية بمحافظة الجيزة، وإقليم القاهرة الكبرى، ويربط المحور القوس الجنوبي للطريق الدائرى بالمنيب جنوباً، بالقوس الشمالي، بطول 12 كم، وعرض (33 - 65.5) م، ويربط المحاور العرضية الرئيسية (26 يوليو - جامعة الدول العربية - صفط اللبن - فيصل - الهرم)، بالإضافة إلى شوارع (مستشفى الصدر - الثلاثينى - خاتم المرسلين - مطار إمبابة)، ولتعظيم الاستفادة من المشروع، جار تنفيذ امتداد المحور للربط مع محور تحيا مصر شمالاً، ليصبح إجمالى طول المحور 15 كم.

وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أن المشروع يتضمن إنشاء محور حر فى اتجاهين بعرض (3 - 4) حارات مرورية بكل اتجاه، وتطوير الطرق السطحية لخدمة الحركة المرورية للأهالى بعرض (2 - 3) حارات مرورية فى كل اتجاه، وإعادة تخطيط المنطقة بصورة حضارية لخدمة الأهالى، كما يتضمن إنشاء تقاطعات حرة للربط مع الطريق الدائرى، والمحاور المرورية الرئيسية المتقاطع معها، كما تم استغلال المساحات المتوافرة أسفل الكبارى التى تم إنشاؤها فى المشروع بشكل حضارى، كمتنزهات وجراجات ولإقامة الخدمات اللازمة.

وأضاف اللواء محمود نصار: أنه تم استخدام نحو 250 ألف طن حديد تسليح، و20 ألف طن باكيات معدنية، و600 ألف م3 خرسانة، وتم تنفيذ مليون متر مسطح أعمال أسفلتية، كما أن تنفيذ المشروع فى منطقة من أكثر المناطق ازدحاماً بالقاهرة الكبرى، ومليئة بشبكات المرافق، وملاصقة لمترو الأنفاق والسكة الحديد، تطلب التنسيق المستمر مع الجهات المعنية لعدم تعطل المرافق خلال تنفيذ المشروع، بجانب تحويل كم كبير من المرافق المتعارضة مع مسار المشروع (كهرباء - مياه شرب - صرف صحى - غاز - تليفونات - شبكات اتصالات)، حيث تم تحديث وإحلال حوالى 15 كم شبكات مرافق، إضافة إلى إجراء التنسيقات اللازمة للعمل فى المسافة المتداخلة من المحور مع مسار الخط الثالث لمترو الأنفاق، وتطوير ورفع كفاءة جميع الطرق المحيطة بالمحور، وتوفير وتحسين ورصف طرق بديلة لتيسير الحركة المرورية بالمنطقة خلال فترة تنفيذ المشروع.

تجدر الإشارة إلى أنه تم تنفيذ المشروع في فترة زمنية قياسية، رغم وجود العديد من التحديات التي واجهت التنفيذ، منها أعمال المرافق و التعويضات، وتقاطعه مع العديد من المنشآت الحيوية ومحطات المترو ومسارات القطارات، وتزداد أهمية المشروع كونه يربط مدينة القاهرة الجديدة بمحافظة الجيزة في فترة زمنية للرحلة حوالي 20 دقيقة، بجانب أهميته في ربط العديد من المناطق بالجيزة بالطرق الرئيسية والمحاور المؤدية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، كما يضم محور الفريق كمال عامر حوالي 12 مطلعا ومنزلا، مما يسهم في حل العديد من التكدسات المرورية بالجيزة.