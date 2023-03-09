وبحث الجانبان - خلال لقاء جمع بينهما - أبرز التحديات التي تواجه خطط الحكومة وبرامجها الساعية إلى تعزيز الاقتصاد، وأهمية الإسراع بإقرار قانون الموازنة العامة لتنفيذ مفردات البرنامج الحكومى، الذى يصب فى تنفيذ البرامج والمشاريع الخدمية للمواطنين.. حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز" مساء اليوم /الخميس/.



وشهد اللقاء، استعراض الأولويات التي اعتمدتها الحكومة من أجل الارتقاء بالأحوال المعاشية والخدمية لعموم العراقيين في جميع المحافظات.