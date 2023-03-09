اليوم السابع
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جودة التعليم تعتمد عددا من مؤسسات وبرامج التعليم بمختلف المراحل

الخميس، 09 مارس 2023 04:39 م
جودة التعليم تعتمد عددا من مؤسسات وبرامج التعليم بمختلف المراحل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم
كتب محمود طه حسين

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اعتمد مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد في جلسته أمس رقم 223 بتاريخ 8 مارس 2023 عددا من مؤسسات وبرامج التعليم العالي، إضافة لعدد 219 مدرسة تابعة لوزارة التربية والتعليم ، وعدد 44 معهدا أزهريا تابع للأزهر الشريف .

وفيما يتعلق بمؤسسات التعليم العالي التي تم اعتمادها فقد شملت القائمة ، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية – جامعة القاهرة ، كلية الصيدلة – جامعة عين شمس، كلية التربية النوعية بقنا – جامعة جنوب الوادى ، كلية التمريض – جامعة الزقازيق .

أما عن برامج التعليم العالي التي تم اعتمادها، شملت برنامج علم النفس – كلية الآداب – جامعة المنوفية ، برنامج إعداد معلم اللغة الإنجليزية – كلية التربية – جامعة بنها ، برنامج التربية الخاصة – كلية التربية – جامعة قناة السويس، برنامج علم النفس – كلية التربية – جامعة قناة السويس ، برنامج اعداد معلم علم النفس – كلية التربية – جامعة الزقازيق، برنامج اعداد معلم الرياضيات – كلية التربية – جامعة الزقازيق ، برنامج اقتصاد باللغة العربية ، برنامج التسويق المشترك مع كلية روبنسون للإدارة - جامعة ولاية جورجيا بالولايات المتحدة الأمريكية – كلية التجارة – جامعة القاهرة ، برنامج الكيمياء الدرجه الخاصه - كلية العلوم – جامعة الاسكندرية ، برنامج هندسة كيميائية -، برنامج الهندسة المعمارية ، برنامج الهندسة المدنية.

كما اعتمد مجلس ادارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد في جلسته امس عددا من برامج التعليم التابعة لجامعة الأزهر، وشملت برنامج الشريعة والقانون باللغة الإنجليزية - كلية الدراسات الإسلامية والعربية فرع البنات بالقاهرة ، برنامج الشريعة والقانون باللغة العربية - كلية الدراسات الإسلامية والعربية فرع البنات بالقاهرة.


التربية والتعليم

اعتماد مؤسسات التعليم العالي

اعتماد مدارس

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