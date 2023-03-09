جهاز تنمية المشروعات يفتتح دورة جديدة من معرض "صنع فى دمياط" للأثاث

كتب - إسلام سعيد

تنطلق اليوم الخميس فعاليات معرض " صنع في دمياط " للأثاث والذي ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتعاون مع محافظة دمياط فى الفترة من 9 إلى 18 مارس وذلك بقاعة مشاريع مصر بأرض المعارض في مدينة نصر.

وتأتى إقامة المعرض فى القاهرة استمرارا لخطة الدولة للنهوض بصناعة الأثاث فى دمياط من خلال تقديم كافة الخدمات المالية وغير المالية والدعم الفنى وخدمات التسويق والمشاركة فى المعارض لأصحاب هذه المشروعات وتشجيع تلك الصناعة الوطنية للنهوض بها والحفاظ على الخبرة اليدوية الماهرة التى تشتهر بها المحافظة.

ويأتى معرض صنع في دمياط ضمن سلسلة معارض ينظمها جهاز تنمية المشروعات بالتنسيق مع محافظة دمياط بهدف دعم صناع الأثاث المصريين ومساعدتهم في تسويق منتجاتهم التي تتمتع بجودة عالية من جهة، وإتاحة المنتجات للجمهور بأسعار تنافسية من جهة أخرى حيث يقدم المعرض مجموعة متنوعة من الموبيليا والأثاث الكلاسيكى والمودرن ذات الجودة العالية من إنتاج مصانع الأثاث التي تم دعمها من جهاز تنمية المشروعات.

يذكر أن المعرض يضم تشكيلة كبيرة من الأثاث الدمياطى الفاخر الذي يمتاز بأجود أنواع الأخشاب الطبيعية، بالإضافة إلى توفر تصميمات أثاث مبهرة لغرف النوم والسفرة والاطفال والانتريهات مما يتيح الفرصة لسكان محافظتي القاهرة الكبرى والجيزة وباقى المحافظات المجاورة لكي يتمكنوا من زيارة المعرض وشراء أجواد أنواع الأثاث الدمياطي بأسعار مناسبة للجميع.