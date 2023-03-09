اليوم السابع
Ads
الخميس، 09 مارس 2023 11:44 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

ثقافة الوادى الجديد تعلن تنظيم أسبوع ثقافى للاحتفال باليوم العالمى للمرأة

الخميس، 09 مارس 2023 11:23 ص
ثقافة الوادى الجديد تعلن تنظيم أسبوع ثقافى للاحتفال باليوم العالمى للمرأة الاحتفال باليوم العالمى للمرأة
الوادى الجديد - ماهر البهنساوي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت مديرية الثقافة الجماهيرية بالوادى الجديد، عن استمرار فعاليات الاحتفال باليوم العالمى للمرأة، وتحت رعاية الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، وإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة ضياء مكاوى، حيث نظمت ثقافة المرأة التابعة لإدارة الدراسات والبحوث أسبوع ثقافى بفرع ثقافة الوادى الجديد برئاسة عبد المريد والتى تستمر حتى يوم 13 مارس الجارى.
 
وقالت ابتسام عبد المريد القائم بعمل مدير عام الثقافة الجماهيرية بالمحافظة، أنه جرى تنفيذ فعاليات اليوم الأول بقصر ثقافة الطفل بالخارجة بالتعاون مع إدارة الموهوبين والتعلم الذكى برئاسة ناهد يونس وبحضور طالبات مدرسة الثانوية الفنية للبنات وطالبات مدرسة الخارجة الثانوية للبنات حيث تضمن محاضرة ثقافية عن(صحة المرأة) حاضرت فيها نداء صلاح، وميار ناصر من إدارة التثقيف الصحى كما تم عقد أمسية شعرية للشعراء حسين عبد المنعم، سعيد ساسى من شعراء نادى أدب الخارجة.
 
وأضافت عبد المريد أن الفعاليات تضمنت أيضا تنفيذ ندوة ثقافية نفذها قسم المكتبات التابع لإدارة الخدمات الثقافية لطالبات مدرسة الثانوية الفنية للبنات بعنوان (اليوم العالمى للمرأة) حاضرت فيها أزهار سعد والتى استعرضت أهمية اليوم العالمى للمرأة، وكيفية الاستفادة من المقومات التى تتوفر للفتاة والمرأة من أجل تحقيق ذاتها والقدرة على تحمل المسئولية بنجاح.

الوادى الجديد

اليوم العالمى للمرأة

ثقافة الوادى الجديد

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار مصريه



الموضوعات المتعلقة

رئيس مهرجان أسوان لأفلام المرأة يتحدث عن تفاصيل الدورة السابعة

الخميس، 09 مارس 2023 09:00 ص

حكايات من الواحات.. قصة الرمز الرسمى للوادى الجديد.. معبد هيبس آخر نسخة متبقية من العصر الصاوى وصاحب أطول رحلة إنقاذ وترميم.. يضم 4 عصور تاريخية وبه أقدم وثيقة لحقوق المرأة وتتعامد الشمس عليه مرتين سنويا.. صور

الأربعاء، 08 مارس 2023 11:00 م

مايا مرسى: المرأة تعيش عصرها الذهبى فى عهد الرئيس السيسى بدون سقف لأحلامها

الأربعاء، 08 مارس 2023 10:43 م

اليوم العالمى للمرأة..لماذا يجب رفع مستوى الوعى بـ"برمجيات الملاحقة"

الأربعاء، 08 مارس 2023 09:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة