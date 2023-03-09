ثقافة الوادى الجديد تعلن تنظيم أسبوع ثقافى للاحتفال باليوم العالمى للمرأة

الوادى الجديد - ماهر البهنساوي

أعلنت مديرية الثقافة الجماهيرية بالوادى الجديد، عن استمرار فعاليات الاحتفال باليوم العالمى للمرأة ، وتحت رعاية الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، وإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة ضياء مكاوى، حيث نظمت ثقافة المرأة التابعة لإدارة الدراسات والبحوث أسبوع ثقافى بفرع ثقافة الوادى الجديد برئاسة عبد المريد والتى تستمر حتى يوم 13 مارس الجارى.

وقالت ابتسام عبد المريد القائم بعمل مدير عام الثقافة الجماهيرية بالمحافظة، أنه جرى تنفيذ فعاليات اليوم الأول بقصر ثقافة الطفل بالخارجة بالتعاون مع إدارة الموهوبين والتعلم الذكى برئاسة ناهد يونس وبحضور طالبات مدرسة الثانوية الفنية للبنات وطالبات مدرسة الخارجة الثانوية للبنات حيث تضمن محاضرة ثقافية عن(صحة المرأة) حاضرت فيها نداء صلاح، وميار ناصر من إدارة التثقيف الصحى كما تم عقد أمسية شعرية للشعراء حسين عبد المنعم، سعيد ساسى من شعراء نادى أدب الخارجة.

وأضافت عبد المريد أن الفعاليات تضمنت أيضا تنفيذ ندوة ثقافية نفذها قسم المكتبات التابع لإدارة الخدمات الثقافية لطالبات مدرسة الثانوية الفنية للبنات بعنوان (اليوم العالمى للمرأة) حاضرت فيها أزهار سعد والتى استعرضت أهمية اليوم العالمى للمرأة، وكيفية الاستفادة من المقومات التى تتوفر للفتاة والمرأة من أجل تحقيق ذاتها والقدرة على تحمل المسئولية بنجاح.