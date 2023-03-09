تموين الشرقية: 58 موقعا لتوريد القمح بسعة تخزينية 850 ألف طن

تستعد مديرية التموين بمحافظة الشرقية لبحث ومناقشة استعدادات المحافظة لاستقبال الموسم الزراعى الحالى وتوريد القمح المحلى بمختلف قرى ومراكز المحافظة، بإجمالى المساحة المنزرعة بمحصول القمح هذا العام بالمحافظة 380 ألف فدان، وذلك بنظام الزراعة العادية والمصاطب والسطارة، من إجمالى المساحة المستهدف زراعتها هذا العام وقدرها 443 ألف فدان.
وقالت فايزة عبد الرحمن، وكيلة وزارة التموين بالشرقية، فى تصريحات صحفية لـ"اليوم السابع"، إنه يتم الاستعداد لاستقبال موسم حصاد القمح لهذا العام 2023، مشيرة إلى أنه تم تجهيز ما يقرب من 58 موقعا تخزينيا بزيادة 4 مواقع عن العام الماضى، ما بين صوامع وشون حكومية متطورة ومراكز تستخدم لاستلام الأقماح على مستوى المحافظة هذا العام بطاقة استيعابية تصل 850 ألف طن قمح.
وتابعت أن محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب أكد ضرورة الاستعداد التام والجيد لموسم توريد القمح باعتباره محصولاً استراتيجياً مهما، والتأكد من صلاحية مواقع التخزين المحددة لاستقبال الأقماح للوقوف على مدى جاهزيتها ومراعاتها لكل الاشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريق صحيحة وسليمة، وضرورة تسهيل الإجراءات أثناء الإستلام والتيسير على المزارعين وتذليل العقبات التى تعوق عمليات التوريد والمتابعة اليومية والمراقبة وعمليات استلام القمح وفحصه من قبل اللجان المختصة بذلك على مستوى المحافظة.
تموين الشرقية: 58 موقعا لتوريد القمح بسعة تخزينية 850 ألف طنالخميس، 09 مارس 2023 09:00 ص
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تستعد مديرية التموين بمحافظة الشرقية لبحث ومناقشة استعدادات المحافظة لاستقبال الموسم الزراعى الحالى وتوريد القمح المحلى بمختلف قرى ومراكز المحافظة، بإجمالى المساحة المنزرعة بمحصول القمح هذا العام بالمحافظة 380 ألف فدان، وذلك بنظام الزراعة العادية والمصاطب والسطارة، من إجمالى المساحة المستهدف زراعتها هذا العام وقدرها 443 ألف فدان.
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