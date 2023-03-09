تكريم المعلمين المشاركين فى مشروع دعم تدريس اللغة الفرنسية بالمدارس

كتب محمود طه حسين

كرم الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والسفير الفرنسى بمصر مارك باريتى، أعضاء هيئة التدريس للغة الفرنسية المشاركين فى تنفيذ مشروع "ترفل" لدعم تدريس اللغة الفرنسية فى المدارس، حيث تم منح المعلمين شهادات تقدير.

ووجه الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، التحية لشهداء الوطن، قائلا: "لولا الشهداء ما كنا هنا الآن فى الاحتفال بتدريس اللغة الفرنسية"، موضحا أن اللغة الفرنسية فى مصر تحتل مرتبة كبيرة فيمن يمتلكوها، وتوجد فرق تدريب وتنمية مهنية مستدامة ومناهج للغة الفرنسية، والدولة تهتم بتعليم الطلاب اللغة الفرنسية، وتوجد مدارس تدرس باللغة الفرنسية وهو ما يؤكد أن هناك تبادل ثقافى بين مصر وفرنسا.

وأوضح الوزير خلال احتفالية السفارة الفرنسية بتدريس اللغة الفرنسية في مصر، بحضور السفير الفرنسي، مارك باريتى، أن تنفيذ مشروع ترفل لتدريس اللغة الفرنسية يؤكد أهمية تدريس اللغة الفرنسية واهتمام الدولة باللغة الفرنسية، ومصر تولى اهتماما كبيرا فى نقل الخبرات بين مصر وفرنسا، قائلا: شاركت فى مناهج العلوم للمرحلة الابتدائية ويمثل مشروع دعم تدريس اللغة الفرنسية فى المدارس تعاون كبيرا بين البلدين، مشيرا إلى أن المشروع يعد استكمالا لما بدأته الوزارة منذ 2018 فى دعم تدريس اللغة الفرنسية.

وأشار وزير التعليم إلى أنه يتم متابعة تدريب المعلمين فى اللغة الفرنسية واستمرار تطوير المناهج فى اللغة الفرنسية وتخطيط أنشطة التدريس فى اللغة الفرنسية، موضحا أن بناء قدرات القائمين على تطوير المناهج تم بالشراكة مع الوكالة الفرنسية للتنمية فى مصر.

وأعرب الوزير عن تقديره البالغ للوكالة الفرنسية للتنمية، مؤكدا أن الوزارة حريصة على تعزيز التعاون مع الجانب الفرنسي وهناك دعم لاستمرار تدريس اللغة الفرنسية فى مصر، كما وجه الوزير التحية والشكر للمعلمين، قائلا: أنتم العمود الفقرى للعملية التعليمية فى مصر.