تعرف على وسائل التواصل مع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية

يجيب مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية عن أسئلة الجمهور على مدار الساعة، من خلال الهاتف أو الرسائل النصية ويقدِّم باقة علمية متنوعة من الرسائل والحملات التوعوية، والإرشادات الفقهية، والنسائم الدعوية، والدورات التدريبية؛ في إطار سعيه الدؤوب لضبط الفتوى، ونشر الوعي المجتمعي الصحيح، وتأهيل المقبلين على الزواج، ولم شمل الأسرة المصرية.
يمكن متابعته والتواصل معه عبر:
صفحة مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على فيس بوك (https://www.facebook.com/fatwacenter)
موقعنا الإلكتروني: (http://www.azhar.eg/fatwacenter)
حساب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على تويتر:
https://twitter.com/fatwacenter?t=SzyrlChwBO-yMw0jF0sOtA...
حساب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على انستجرام:
https://instagram.com/fatwacenter?igshid=YmMyMTA2M2Y=
قناة اليوتيوب:
https://youtube.com/c/fatwacenter
قناة التلجرام:
https://t.me/fatwacenter
تطبيق الفتاوى الخاص بالمركز:
www.azhar.eg/fatwacenter/fatwarequest).
رابط تسجيل وحدة لم الشمل:
https://www.azhar.eg/.../%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4...
رابط التسجيل في دورات تأهيل المقبلين على الزواج:
https://www.azhar.eg/fatwacenter/التوعية-الأسرية-والمجتمعية?fid=2
كما يتم استقبال الاسئلة والاستفسارات على هاتف رقم: 19906 بسعر المكالمة العادية، في أوقات العمل الرسمية من التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساءً،
وعبر رسائل فيس بوك الخاصة على مدار الساعة، ومن خارج مصر عبر الرقم الدولي: 0020225973500
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة