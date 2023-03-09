تعرف على نسب تنفيذ تطوير ورفع كفاءة الوحدات البيطرية فى الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع اللواء دكتور ابراهيم متولى وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطرى الموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تنفيذها بقطاع الطب البيطرى بمراكز ومدن المحافظة وذلك للوقوف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ والعمل على تذليل كافة العقبات أمام الشركات المسند لها تنفيذ الأعمال لسرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمة طبقا للتوقيتات المحددة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

وأوضح وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطرى أنه جارى تنفيذ 4 مشروعات بقطاع الطب البيطرى بمراكز بلبيس والزقازيق وأولاد صقر وديرب نجم بتكلفة 4 مليون جنيه كالأتى: إحلال وتجديد إدارة بلبيس البيطرية بتكلفة مليون و800 ألف جنيه والتى تشمل تنفيذ أعمال صب سقف الدور الأرضى حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال 50%، وأعمال رفع كفاءة وتطوير إدارة ووحدة مركز الزقازيق والمبانى الملحقة بتكلفة مليون جنيه والتى تشمل أعمال الدهانات الداخلية بالدور الأرضى بمبنى الإدارة وتركيب شبابيك وواجهات ودرج السلم حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال 85%، وإحلال وتجديد الوحدة البيطرية بجزيرة مطاوع بمركز أولاد صقر بتكلفة 700 ألف جنيه والتى تشمل أعمال صب سقف الدور الأرضى وإنشاء أعمدة خرسانية تمهيدًا لإنشاء الدور الثانى حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال 85%، وأعمال رفع كفاءة وتطوير مبنى إدارة ديرب نجم بتكلفة 500 ألف جنيه حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال 75%.

شدد المحافظ على وكيل وزارة الطب البيطرى بالتنسيق مع وكيل وزارة الإسكان بمتابعة الشركات المسند لها تنفيذ الأعمال مع تكثيف ورديات العمل لسرعة الانتهاء من المشروعات الجارية طبقًا للتوقيتات الزمنية المحددة لتعود بالنفع والفائدة على المزارعين والمربين بالقرى.